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O Bölümlerden Mezun Gençlere Müjde 3 Bin Kişi Alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin personel alımı için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. İlan tarihi ya da alımlarla ilgili resmi açıklama bekleyen adayların sabırsızlığı günden güne artıyor.

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O Bölümlerden Mezun Gençlere Müjde 3 Bin Kişi Alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin personel alımı için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. İlan tarihi ya da alımlarla ilgili resmi açıklama bekleyen adayların sabırsızlığı günden güne artıyor.

08 Nisan 2018 Pazar 16:38
O Bölümlerden Mezun Gençlere Müjde 3 Bin Kişi Alınacak

2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin personel alımına hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın BESYO mezunlarını sevindirecek haberi geçtiğimiz haftalarda gelmişti. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin personel alımına hazırlandığını söylemişti. Aradan geçen süreye rağmen hala ilan yayımlanmadı. Adaylar Bakanımız tarafından yapılacak resmi açıklama ya da yayımlanacak ilana odaklanmış durumda.

MHP'li Sancaklı, TBMM'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 3 bin kişilik personel alımına ilişkin "Sayın Bakanla da özel görüştüm, basından da biraz yüklendim Sayın Bakana. Sayın Bakan da sağ olsun, bir müjde verdi, 3 bin öğrenci 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının kadrosuna atanacak. Bir ay önce açıkladı da çocuklar arıyor beni "Ne zaman başlayacağız?" diye. Biraz evvel Bakan Bey'e de onu sordum -buradan arkadaşlar da duysun diye söylüyorum- dedi ki: "İllere göre ihtiyaç listesi hazırlanıyor, çok yakında bitecek ve alımlar başlayacak." Buradan bunu da belirteyim." demişti.

Adayların meraklı bekleyişiyse devam ediyor. Bir çok bakanlık personel alım ilanını yayımlarken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın alımla ilgili yavaş davranması adayların sabırsızlığını körüklüyor. Umarız kısa süre içerisinde siz değerli ziyaretçilerimizle 3 bin kişilik alımın detaylarını da paylaşabilirsiniz. Kamuya personel alımlarını, özel sektör iş fırsatlarını ve gündemdeki tüm konuları takip etmek istiyorsanız TIKLAYIN ve KATILIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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