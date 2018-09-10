Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'in New York'taki restoranında 41 bin dolarlık hesap sosyal medyada oldukça çok konuşuldu. Hesapta 2 şişe Petrus şarabına 18 bin dolar fiyat belirlendiği görülüyor.

Hesap fişinin en altında ise 5 bin 825 dolarlık 'servis ücreti' dikkat çekiyor. 5 bin 825 dolar, Türk Lirasına çevrildiğinde yaklaşık 40 bin Türk Lirası ediyor.

Toplam hesap ise 41 bin dolar.

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