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Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

'Saltbae' hareketiyle dünyada büyük üne kavuşan sosyete kasabı olarak bilinen Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranında 41 bin dolarlık hesap sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerek gündeme oturdu.

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Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

'Saltbae' hareketiyle dünyada büyük üne kavuşan sosyete kasabı olarak bilinen Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranında 41 bin dolarlık hesap sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerek gündeme oturdu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 23:57
Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'in New York'taki restoranında 41 bin dolarlık hesap sosyal medyada oldukça çok konuşuldu. Hesapta 2 şişe Petrus şarabına 18 bin dolar fiyat belirlendiği görülüyor.

Hesap fişinin en altında ise 5 bin 825 dolarlık 'servis ücreti' dikkat çekiyor. 5 bin 825 dolar, Türk Lirasına çevrildiğinde yaklaşık 40 bin Türk Lirası ediyor.

Toplam hesap ise 41 bin dolar.

nusrettt

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Son Güncelleme: 11.09.2018 02:56
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nusret te inanılmaz hesap servis ücreti bin tl
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Sedat 3 saat önce

İyi yapıyor mk amerikalılarına

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Mehmet 3 saat önce

Boşuna 2018 yılı toplam operasyon kar beklentisi 180 milyon dolar demiyor Nusret. Döşemeye başlamışlar,vurun ABD’ye :)

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