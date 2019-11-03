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Nüfus Müdürlükleri Personel Alımları İle Birlikte Konsept Değiştiriyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü her ilde hizmet binası bulunuyor. Bu hizmet binalarında günlük olarak 250 bin civarında vatandaş hizmet alıyor. Ehliyet ve sürücü belgesi gibi işlemlerinin de nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlanması ile birlikte iş yükü arttı ve ortaya yeni personel alım ihtiyacı çıktı. İçişleri Bakanlığı Türkiye Genelinde personel alımları yaparak bu ihtiyacı bir nebze giderdi ancak yeterli olmadığı yetkililer tarafından açıklandı, yeni personel alımları için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Nüfus Müdürlükleri Personel Alımları İle Birlikte Konsept Değiştiriyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü her ilde hizmet binası bulunuyor. Bu hizmet binalarında günlük olarak 250 bin civarında vatandaş hizmet alıyor. Ehliyet ve sürücü belgesi gibi işlemlerinin de nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlanması ile birlikte iş yükü arttı ve ortaya yeni personel alım ihtiyacı çıktı. İçişleri Bakanlığı Türkiye Genelinde personel alımları yaparak bu ihtiyacı bir nebze giderdi ancak yeterli olmadığı yetkililer tarafından açıklandı, yeni personel alımları için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

03 Kasım 2019 Pazar 11:28
Nüfus Müdürlükleri Personel Alımları İle Birlikte Konsept Değiştiriyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü her ilde hizmet binası bulunuyor. Bu hizmet binalarında günlük olarak 250 bin civarında vatandaş hizmet alıyor. Ehliyet ve sürücü belgesi gibi işlemlerinin de nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlanması ile birlikte iş yükü arttı ve ortaya yeni personel alım ihtiyacı çıktı. İçişleri Bakanlığı Türkiye Genelinde personel alımları yaparak bu ihtiyacı bir nebze giderdi ancak yeterli olmadığı yetkililer tarafından açıklandı, yeni personel alımları için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. 

Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerini yenileme çalışması başlatıldı.

“Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” çalışmasıyla nüfus müdürlükleri hem modernleşiyor hem de benzer standartta oluyor. Bu kapsamda ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte artan iş ve işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderildi, nüfus müdürlüklerinin teknik alt yapı kapasitesi geliştirildi.

Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı.

Ayrıca, nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir fatura gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların daha ferah, rahat işlemlerini yapabilmesi için nüfus müdürlüklerini yenileniyor.

Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ilk uygulamayı Ankara’da gerçekleştirdi.

Ankara’da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” ile tasarlandı.

Böylece, yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında 3'ü Bir Yerde uygulaması kapsamında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.11.2019 11:39
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