Nüfus Dairelerine 1600 Memur Alımı Yapılacak! (Çalışma Sürüyor)

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılında 1600 kamu personeli alımı yapması için gerekli izinler Maliye Bakanlığı'nca çıkarılmıştı.

Konuyla ilgili son elde edilen bilgiler, kurumun şubelerden elde ettiği bilgileri derlediği ve kısa süre içerisinde ilana çıkmaya hazırlandığı yönünde. Son olarak Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nejla Öksüz ve beraberindeki Ankara 7 Nolu Şube Başkanı Kadir Polat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner'i ziyaret etti. Burada kurum içi çalışanların sorunlarını dinleyen Güner, personel eksikliğinin de giderilmesi için çalışmaların hızlandığını söyledi.

Güner, "Bu çalışmalar bizim için çok önemli, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleriyle diyalog halinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Personel eksikliği başta olmak üzere diğer tüm taleplerinizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir personelimizi mağdur etmeyeceğiz. Personelimizin moral motivasyonu bizim için oldukça önemlidir" dedi.

Alım ilanının ne zaman çıkacağıysa henüz netleşmedi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Personel alım ilanı yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşacağız. İlan yayımlandığı anda haberdar olmak istiyorsan TIKLA

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