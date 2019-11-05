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'Norm Ender'in şarkısı Spotify'dan kaldırıldı

'Mekanın Sahibi' şarkısı ile ilgili 'çalıntı' iddialarının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.

'Norm Ender'in şarkısı Spotify'dan kaldırıldı

'Mekanın Sahibi' şarkısı ile ilgili 'çalıntı' iddialarının ardından Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen şarkısını listeden kaldırdı.

05 Kasım 2019 Salı 06:14
'Norm Ender'in şarkısı Spotify'dan kaldırıldı

Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına  "Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı. Şarkıyla ilgili son zamanlarda çalıntı iddiaları ortaya atılmıştı. 

Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'dan şarkının kalktığı görüldü.

'Mekanın sahibi' çalıntı mı? 

Youtube'da 100 milyondan izlenen şarkıdaki melodinin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'in  "Work My Move" adlı parçasına benzediği ileri sürülmüştü. Online müzik platformu Spotify da şarkıyı listesinden kaldırdı.

KPSSCAFE.COM.TR

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