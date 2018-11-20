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Nöbetteki Kadın Polise Araç Çarptı!

İzmir'e bağlı Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan tipli bir aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Nöbetteki Kadın Polise Araç Çarptı!

İzmir'e bağlı Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan tipli bir aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

20 Kasım 2018 Salı 08:35
Nöbetteki Kadın Polise Araç Çarptı!

İzmir'e bağlı Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan tipli bir aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Üzücü  kaza olayı, akşam saatlerinde İzmir- Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden 28 yaşında S.A. yönetiminde bulunan 43 DA 218 plakalı panelvan tipi araç, kapama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru Buket K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan talihsiz kadın polisimiz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yı ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Buket K.'nın kapama noktasında görevli olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynaklar; (DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
nöbetteki kadın polise araç çarptı
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Yunus 2 saat önce

Allah sifa versin.

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