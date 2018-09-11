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Nöbet tutan asker ölü bulundu

Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesindeki ceza ve tutukevinde nöbet tutan er Muhammet A., ölü bulundu. Muhammet A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Nöbet tutan asker ölü bulundu

Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesindeki ceza ve tutukevinde nöbet tutan er Muhammet A., ölü bulundu. Muhammet A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

11 Eylül 2018 Salı 15:42
Nöbet tutan asker ölü bulundu

Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda vatani görevini yapan Muhammet A., dün sabah nöbet için kulübeye gitti. Bir süre sonra gelen silah sesi üzerine kulübeye giden görevliler Muhammet A.'nın karnından vurulmuş halde yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammet A.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karnına dayadığı piyade tüfeğiyle intihar ettiği ihbarı üzerinde durulan Muhammet A.'nın cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Batman'a gönderildi.

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MEHMET 33 dakika önce

psikolojim bozuk devlet 21 günü diretiyor muhtemelen bende intihar ederim ama yanımda da birçoklarını götürürüm şimdiden ruhlarımız şad olsun.amin

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