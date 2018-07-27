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Nihayet Sevindirici Bir Haber Geldi; Kayıp Edanur Bulundu!..

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesinde ikamet eden Esentürk ailesinin küçük kızı Edanur Esentürk ailesine bir not bırakarak ortadan kaybolmuştu. Tüm arama çabalarına rağmen kızlarını bulamayan aile, karakola giderek kayıp bildiriminde bulundular. Şikayet üzerine çalışma başlatan Adana polisi, kısa sürede arama çalışmalarının sonuç vermesi üzerine Edanur'a sağ salim ulaşıldı.

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Nihayet Sevindirici Bir Haber Geldi; Kayıp Edanur Bulundu!..

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesinde ikamet eden Esentürk ailesinin küçük kızı Edanur Esentürk ailesine bir not bırakarak ortadan kaybolmuştu. Tüm arama çabalarına rağmen kızlarını bulamayan aile, karakola giderek kayıp bildiriminde bulundular. Şikayet üzerine çalışma başlatan Adana polisi, kısa sürede arama çalışmalarının sonuç vermesi üzerine Edanur'a sağ salim ulaşıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:36
Nihayet Sevindirici Bir Haber Geldi; Kayıp Edanur Bulundu!..

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesinde ikamet eden Esentürk ailesinin  küçük kızı Edanur Esentürk ailesine bir not bırakarak ortadan kaybolmuştu. Tüm arama çabalarına rağmen kızlarını bulamayan aile, karakola giderek kayıp bildiriminde bulundular. Şikayet üzerine çalışma başlatan Adana polisi, kısa sürede arama çalışmalarının sonuç vermesi üzerine Edanur'a sağ salim ulaşıldı. 

20 Temmuz sabahı ailesine 'hakkınızı helal edin' notu bırakarak ortadan kaybolan Edanur Esentürk polisin yoğun çalışması sonucu sağ salim bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri pedagog eşliğinde kendilerine teslim edilen Edanur'un ifadesini aldılar. İfadesi alınan Edanur ailesinden şiddet gördüğü için evi terkettiğini söyledi.

Günler sonra çocukları Edanur'u karşılarında gören anne ve baba göz yaşlarına hakim olamadı.

Edanur'un polis ifadesinde ailesinde şiddet gördüğünü ifade etmesi üzerine ailesine teslim edilmedi. Edanur, Aile Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evlerine teslim edildi.

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Eda Nur Esentürk, Çocuk Şube ekipleri tarafından evine götürüldü. Anne Ayşe ve baba Osman Esentürk, karşılarında kızlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne ve baba kızlarına sımsıkı sarıldı. Ancak Eda Nur’un “Ailemden şiddet görüyorum” şeklinde verdiği ifade nedeniyle küçük kız Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Eda Nur’un bir süre Sevgi Evleri’nde koruma altında tutulacağı öğrenildi.

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