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Nihat Doğan'a iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alındı

Türkücü ve magazin yorumcusu Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma suçlamasıyla gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Nihat Doğan, ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Nihat Doğan'a iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alındı

Türkücü ve magazin yorumcusu Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma suçlamasıyla gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Nihat Doğan, ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:47
Nihat Doğan'a iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alındı

Türkücü ve magazin yorumcusu Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma suçlamasıyla gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan Nihat Doğan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı...

Buket Aydın'la Kanal D Haber'in özel haberine göre, kızların ailesinin öne sürdüğü iddialara göre, Nihat Doğan çocukları evine davet ederek harçlık vermeye çalıştı. Ailenin şikayeti üzerine polisle beraber aile Nihat Doğan'ın evine gitti ancak Nihat Doğan'a ulaşılamadı. Sonrasında kızlar ve ailesi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ailenin şikayeti üzerine Nihat Doğan ilerleyen saatlerde polis merkezinde ifade verdi. İfadenin ardından ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Nihat Doğan'ın menajeri Sercan Eriş, Kanal D habere konu hakkında yaptığı açıklamada, "Çocuklar Nihat Bey'in evinin oraya geliyorlar ve Nihat Bey'le fotoğraf çektirmek istiyorlar. Eve gidiyorlar kızlı erkekli bir grup. Daha sonra çocuklardan biri babasına söylemiş, babası da gitmiş polis karakoluna 'Nihat Doğan benim çocuklarımı alıkoydu' demiş." açıklamasını yaptı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Nihat Doğan’ın avukatı Abdürrahim Elitaş ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, "Aslı astarı olmayan bir iddia bu normalde. Dosyaya tamamen vakıfım. Zaten dosya ile bizzat ben ilgilendim. Zaten aile şikayetçi bile değil, şikayetçi olduğunu iddia etse bile bir suç unsuru yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kızların ailesi ise yine Kanal D Haber'e davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

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