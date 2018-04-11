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Niğde'de İnşaattan Düşen 16 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'de bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki genç asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

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Niğde'de İnşaattan Düşen 16 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'de bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki genç asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:42
Niğde'de İnşaattan Düşen 16 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'de bir inşaatın 6'ıncı katından asansör boşluğuna düştüğü öğrenilen 16 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Niğde Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr. Sami Yağız Caddesindeki bir inşaatta çalışan 16 yaşındaki Vefa Taşçı henüz öğrenilemeyen bir sebeple asansör boşluğuna düştü. Yaralanan talihsiz genç kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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NiğdeNiğde 16 Yaş
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