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Nevşin Mengü kendisini kovduran kişiyi açıkladı !

Ünlü sunucu Nevşin Mengü, Toktaş’ın “Deutsche Welle’ye nasıl geçtin, kendi tercihin miydi?” sorusu üzerine, CNN Türk’ten atılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem CNN Türk’ün sahibi olan Aydın Doğan’a mesaj ilettiğini söyledi.

Nevşin Mengü kendisini kovduran kişiyi açıkladı !

Ünlü sunucu Nevşin Mengü, Toktaş’ın “Deutsche Welle’ye nasıl geçtin, kendi tercihin miydi?” sorusu üzerine, CNN Türk’ten atılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem CNN Türk’ün sahibi olan Aydın Doğan’a mesaj ilettiğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:01
Nevşin Mengü kendisini kovduran kişiyi açıkladı !

Nevşin Mengü, Suat Toktaş’ın TV 5'te sunduğu Düşünme Vakti programında hükümete yakın Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) 'Yabancı Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları' raporunu değerlendirirken, Deutsche Welle’de çalışmaya başlama sürecini anlattı.

Mengü, Toktaş’ın “Deutsche Welle’ye nasıl geçtin, kendi tercihin miydi?” sorusu üzerine, CNN Türk’ten atılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o dönem CNN Türk’ün sahibi olan Aydın Doğan’a mesaj ilettiğini söyledi.

Gazeteci Fikret Bila’nın Erdoğan’ın uçağında olduğunu hatırlatan Mengü, “Fikret Bila da herhalde bunu doğrular. Fikret Bey’e sorsak. O da uçaktaydı çünkü…” dedi.

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nevşin mengü kendisini kovduran kişiyi açıkladı
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