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Nevşehir'de yeraltı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkartılan 13. yüzyıla ait kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar geçmişe ışık tutacak.

Nevşehir'de yeraltı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde ortaya çıkartılan 13. yüzyıla ait kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar geçmişe ışık tutacak.

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:33
Nevşehir'de yeraltı şehrinde 800 yıllık kilise bulundu

Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde gün yüzüne çıkartılan kilise ve kilisenin yanında bulunan mezarlar tarihseverleri heyecanlandırdı.

Nitekim kilisenin hemen yanı başında bulunan mezarlar içerisinde o döneme ait papaz kıyafetleri, haç işaretleri ve gözyaşı şişeleri ortaya çıkartıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın en büyük yeraltı şehrinde mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir. Bu ise 13. yüzyıldaki kilisenin eserleri olduğu ve o döneme ait definlerin yapıldığını ifade etmektedir. Tabi ortaya çıkan bu mezarlarda çok sayıda rahip kıyafetleri, gözyaşı şişeleri ve o döneme ait ciddi enstrümanlar ve tarihi kalıntılar ortaya çıkarılmış oluyor. Bu da bu bölgedeki tarihin bir parçasınında 13.yüzyılda da yaşandığının en büyük işaretlerinden bir tanesidir."

Belediye Başkanı Arı, şöyle devam etti:

"Şimdi yeraltı şehrinde her gün farklı bir unsur ile karşı karşıya geliyoruz. Her birisi yaşamın hangi çağlara dayandığını, hangi yüzyıla dayandığına ait bize ciddi veriler vermektedir. İşte at ahırlarıyla ilgili veriler, farklı dönemlere ait lüle taşı ile ilgili veriler, ortaya çıkan kiliseler farklı dönemi anlatıyor. Bize tarihi bir vesika olarak bu şehirde ve bölgede yaşayan insanların tarihini aydınlatma açısından çok önemli veriler elde etmekteyiz. Şimdi bunlardan bir tanesi de kiliseler. Mezarlar hemen kiliselerin yanına yaptırılmış ve yanına definler yapılmış. Burada yatanların huzurlu bir şekilde yatmaları ve huzura kavuşmaları için yaptıkları bir şeydir. Bu ise 13. Yüzyıldaki kilisenin eserleri olduğu ve o döneme ait definlerin yapıldığını ifade etmektedir. Tabi ortaya çıkan bu mezarlarda çok sayıda rahip kıyafetleri, gözyaşı şişeleri ve o döneme ait ciddi enstrümanlar ve tarihi kalıntılar ortaya bırakmış oluyor. Bu da bu bölgedeki tarihin bir parçasında 13.yüzyılda da yaşandığının en büyük işaretlerinden bir tanesidir."

'DÜNYANIN EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRİNİ HİZMETE AÇACAĞIZ'

Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük yeraltı şehrinde yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Arı, buranın çalışmaların tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını söyledi.

Arı, "Tabi bu bölgedeki yaşantının ve tarihin ortaya çıkarılmasıyla ilgili bütün çalışmalarımızı tamamlayıp turizme açtığımız andan itibaren yerli ve yabancı turistler, yerli ve yabancı tarih severler hem bu dönemlere ait zaman dilimlerini yaşamış olacaklar hem de keyifli bir zaman geçirecekleri çok özel bir alanı inşallah şehrimizle birlikte yaşamış olacaklar. Bu açıdan da farklı verilerin zaman dilimi ile birlikte bizim elimize geçmiş olması şehrin turizmine ciddi katkılar sağlaması açısından bizim elimizi güçlendirmektedir. Bu manada çalışmalarımız son hız devam ediyor. Yakın bir zamanda da bu bölgeyi turizme açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin şimdiden heyecanlanacağı bir bölge olarak inşallah Türkiye turizmine kazandırmış olacağız" diye konuştu.

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nevşehir yeraltı şehrinde yıllık kilise bulundu
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