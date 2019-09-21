İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tay’ın ailesini hastanede ziyaret edip, başsağlığı diledi.
Kızları Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede fenalaşan aileye taziyelerini ileten İmamoğlu, gözyaşlarını tutamadı.
Neslican Tay'ın cenazesi defnedilmek üzere Rize’ye gönderildi.
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı... https://t.co/VZiizfEXzv pic.twitter.com/H0mVx6hqAG— Zogiras (@zogiras) September 21, 2019
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA