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Nescafe Çekiliş Sonucu Açıklandı-İşte İsim Listesi

Son dakika haberi: Yüz binlerce kişinin büyük bir heyecanla beklediği Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı.

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Nescafe Çekiliş Sonucu Açıklandı-İşte İsim Listesi

Son dakika haberi: Yüz binlerce kişinin büyük bir heyecanla beklediği Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:33
Nescafe Çekiliş Sonucu Açıklandı-İşte İsim Listesi

Yüz binlerce kişinin büyük bir merakla beklediği sonuçlar açıklandı.

Nescafe paketlerinden çıkan şifreyi gönderen ve çekilişe katılan yüz binlerce kişi, bugün gerçekleşecek çekilişin sonucunu büyük bir merakla beklemeye başladı.  2018 çekiliş sonuçları son dakika olarak açıklandı. Yedek liste talihlileri isimleri ve tam liste açıklandı. Nescafe çekiliş sonuçları bugün açıklandı. Nescafelerden çıkan kodu göndererek çekilişe katılan yüzbinlerce kişiden kazananlar belli oldu. Peki nescafe kazananları yedek listede kimler var? Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen çekilişe katılanlar, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı. Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL'yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL'nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

HEDİYELER

Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL'yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL'nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI

MPİ izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi SMS yolu ile göndererek katıldı. Katılan adaylar için sonuçlar bugün açıklandı. İşte çekiliiş sonuçları:

ÇEKİLİŞ SONUCU LİSTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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