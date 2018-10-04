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Necati Şaşmaz'ın Yeni Dizisinin İsmi Belli Oldu!

Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah.'' ifadelerini kullandı.

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Necati Şaşmaz'ın Yeni Dizisinin İsmi Belli Oldu!

Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah.'' ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:06
Necati Şaşmaz'ın Yeni Dizisinin İsmi Belli Oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ile Neher Prodüksiyon tarafından beyazperdeye aktarılan “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi’ adlı filminin galası özel bir Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Yoğun katılımla 9 salonda gerçekleştirilen filmin gala gösterimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra ünlü oyuncu Necati Şaşmaz eşi ve çocuğuyla birlikte katılım gösterdi.

NECATİ ŞAŞMAZ YENİ DİZİSİNİN ADINI SÖYLEDİ

Galada gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, hayranlarına yeni bir dizi müjdesi verirken, bu projenin Kurtlar Vadisi olmayacağını söyledi. Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Necati Şaşmaz, “Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi değil. Nöbet isimli dizi olacak inşallah.'' ifadelerini kullandı.

YENİ DİZİ ANTALYA CİVARINDA ÇEKİLECEK

Dizinin Antalya civarında çekileceğini belirten Necati Şaşmaz, ''Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzleyici filmler yaptığımız gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

''Benim zamanımda Adile Naşit'lerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi.'' diyen oyuncu, ''Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var” diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 04.10.2018 17:46
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Murat KAYA 1 saat önce

Burdan devlet adamlarına sesleniyorum yeter artık bu ülkede neden bu kadar zam yapılıyor eskiden devlet halkına bakardı şimdi millet devlete bakıyor.

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