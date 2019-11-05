Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan ve bugün hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi.