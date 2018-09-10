namaz kılıp kazanılan bisikletler satılığa çıkarıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Müftülüğü işbirliği ile gerçekleştirilen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi sonuçlandı. Proje kapsamında hediye olarak dağıtılan bisikletlerin büyük bölümü e-ticaret sitelerinde satışa çıkarıldı.

Proje ile çocukların ve ailelerinin camiye katılımlarının artması amaçlanırken, 40 gün sabah namazına katılacak her çocuğa bisiklet hediye edileceği ilan edilmişti.

Yaklaşık 44 bin 400 çocuğa bisikletleri dağıtılmaya başlandı. Henüz bisikleti eline geçmeyenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi, sabah namazına katılarak kazandıkları bisikletleri e-ticaret sitelerinde satışa sundu.

Konya’daki “Güle oynaya camiye gel” projesinin maliyeti ise 24 milyon liraya olarak açıklanmıştı.

O ilanlardan biri;

Kaynaklar;Sözcü

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