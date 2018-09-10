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Namaz kılıp kazanılan bisikletler satılığa çıkarıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Müftülüğü işbirliği ile gerçekleştirilen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi sonuçlandı. Proje kapsamında hediye olarak dağıtılan bisikletlerin büyük bölümü e-ticaret sitelerinde satışa çıkarıldı.

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Namaz kılıp kazanılan bisikletler satılığa çıkarıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Müftülüğü işbirliği ile gerçekleştirilen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi sonuçlandı. Proje kapsamında hediye olarak dağıtılan bisikletlerin büyük bölümü e-ticaret sitelerinde satışa çıkarıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:49
Namaz kılıp kazanılan bisikletler satılığa çıkarıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Müftülüğü işbirliği ile gerçekleştirilen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi sonuçlandı. Proje kapsamında hediye olarak dağıtılan bisikletlerin büyük bölümü e-ticaret sitelerinde satışa çıkarıldı.

Proje ile çocukların ve ailelerinin camiye katılımlarının artması amaçlanırken, 40 gün sabah namazına katılacak her çocuğa bisiklet hediye edileceği ilan edilmişti.

Yaklaşık 44 bin 400 çocuğa bisikletleri dağıtılmaya başlandı. Henüz bisikleti eline geçmeyenlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi, sabah namazına katılarak kazandıkları bisikletleri e-ticaret sitelerinde satışa sundu.

Konya’daki “Güle oynaya camiye gel” projesinin maliyeti ise 24 milyon liraya olarak açıklanmıştı.

O ilanlardan biri;

saltilik-bisiklet-2

Kaynaklar;Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 10.09.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
namaz kılıp kazanılan bisikletler satılığa çıkarıldı
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Eğitim Şart 18 dakika önce

Cehaletin geldiği noktadayız. Bazı şeyler değişmiyor. Eğitim aile de başlar. Öncelikle ailelerin eğitime ve toplumda nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu öğretmek gerekiyor. Hem aileye hem çocuklarına eğitim şart

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