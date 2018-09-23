Müzik okudu, Sağlık Bakanlığı'na atandı

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi mezunu olan Talat Hakan Erdem, yüksek lisansını da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünde tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları Prof. Dr. Muhammed Güven ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe'den sonra Erciyes Üniversitesi'nden Sağlık Bakanlığı'na yapılan üçüncü üst düzey atama Talat Hakan Erdem'in görevlendirmesiyle gerçekleşmiş oldu.

Erdem'in yardımcığını yaptığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu'nun da Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekilliği ve KOSGEB Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, sağlık alanından gelmeyen bir bürokrat olması dikkat çekiyor.

İnşaat Mühendisi olan Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanan Halil Eldemir, AK Parti'den 25. ve 26. dönem milletvekili olarak görev yaparken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanan Ahmet Koca da İlahiyat Fakültesi mezunu, AK Parti'den 22. ve 23. dönem milletvekilliği yapmıştı.

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığı ve bağlı genel müdürlüklerin kurumsal sayfalarında genel müdürlerin özgeçmişleri yer alırken, bakanlık içinden gelmeyen ya da sağlık meslek mensubu olmayan üst düzey kadroların özgeçmişlerinin kurumsal sayfalarda bulunmadığını belirtti.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya'dan örnek veren Zekiye Bacaksız, "Akçakaya'nın özgeçmişi bulunmazken kendisinin daha önce TİKA Doğu ve Güney Asya Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı yaptığı bilgisine rastlıyoruz. Akçakaya'nın yüksek lisans eğitimi ise Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı'nda" ifadelerini kullandı.

Zekiye Bacaksız, "İktidar, idare ilişkileri ve yandaş sendika üyeliği görevlendirmelerde başlıca kriter oluyor. Liyakatsız atamalar, iş barışını bozuyor ve adalet duygusunu zedeliyor. Liyakatsız atamalar halk sağlığı açısından da önemli bir sorun" değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynaklar; Sputnik - Cumhuriyet

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