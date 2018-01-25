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Muzaffer Amca "Keşke Şehit Olsam" Dedi, 1 Gün Sonra Şehit Oldu

Afrin'den Kilis Kent merkezindeki Çalık Camine yapılan hain saldırıda yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir'in bir gün önce kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a 'Keşke Ben De Şehit Olsam' dediği ortaya çıktı.

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Muzaffer Amca "Keşke Şehit Olsam" Dedi, 1 Gün Sonra Şehit Oldu

Afrin'den Kilis Kent merkezindeki Çalık Camine yapılan hain saldırıda yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir'in bir gün önce kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a 'Keşke Ben De Şehit Olsam' dediği ortaya çıktı.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:59
Muzaffer Amca "Keşke Şehit Olsam" Dedi, 1 Gün Sonra Şehit Oldu

"Keşke Şehit Olsam" Dedi, 1 Gün Sonra Şehit Oldu

Afrin'den Kilis Kent merkezindeki Çalık Camine yapılan hain saldırıda yaşamını yitiren Muzaffer Aydemir'in bir gün önce kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a 'Keşke Ben De Şehit Olsam' dediği ortaya çıktı.

Bölücü hainler tarafından Afrin'den yapılan saldırıda, Kilist'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camisine giden Muzaffer Aydemir ile , Suriye uyruklu Tarık Tabbak yaşamını yitirmişti.

Şehit olan Muzaffer Amca ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan , Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Dün gerçekleştirdigimiz esnaf ziyaretimizde Merhum Muzaffer Aydemir abimizle ile görüşmüştük. Kendisi keşke beni de askere alsalar bende Şehit olsam diyordu. Bugün yapılan roketsaldırısında istediği Şehitlik mertebesine erişti. Merhum Terzi Muzaffer abimize Allah rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AfrinAfrin şehidi
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