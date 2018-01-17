Mustafa Şenocak: "Tabakhaneye Eleman Bulamıyoruz"

Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, sektörün 2017 yılında 186 ülkeye ihracat yaptığını, 1.5 milyarlık ihracat tutarının yakalandığını, bunun bir önceki seneye göre yüzde 9'luk bir artışla gerçekleştiğini ifade etti. Eleman sıkıntıları yaşandığını söyleyen Mustafa Şenocak, meslek liselerine yönelik yatırımların artması gerektiğini, sektöre kalifiye eleman için inşa edilen okulun dahi imam hatip lisesine çevrildiğini söyledi.

Şenocak, "Tabakhaneye de eleman bulamıyoruz, makine başına usta da. Eleman sıkıntımız olmasa, katma değerli ürün miktarımızı artıracağız. Sektöre kalifiye eleman yetiştirmek üzere yaptırdığımız okul bile imam hatip lisesi yapıldı. Gerekli olan tüm okul çeşitleri yapılsın ama sanayinin eleman talebi zirvede. Bunu karşılamak için meslek liselerine önem verilmeli." dedi.

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