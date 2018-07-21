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Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret Eden Provokatör Hakkında Flaş Gelişme !

azi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve bu anları videoya çekerek sosyal medyaya yükleyen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret Eden Provokatör Hakkında Flaş Gelişme !

azi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve bu anları videoya çekerek sosyal medyaya yükleyen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:47
Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret Eden Provokatör Hakkında Flaş Gelişme !

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir'de hakaret eden ve bu anları sosyal medya üzerinde paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medya üzerinde yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığına yer verildi. Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

S.İ. Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından S. İ. pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. "Atatürk'e saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAtatürkAtatürk Hakaret
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