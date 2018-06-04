Mustafa Destici'den Bedelli Askerlik ve AF Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ısrarla gündeme getirilen mahkum affı meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı , af konusuna dair, "Sayın Bahçeli ile benim af konusunu görüşme fırsatımız oldu. Tabii kendisinin ciddi kaygıları var, haklı endişeleri var. Bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Ama BBP olarak af konusunda görüşümüz şudur; Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını, ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini ancak kendisinin af edebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu. Ama devlet kendisine karşı işlenen suçları af etmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetkiyi kullanabilir.

Milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Ama dediğim gibi kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz. Ancak ve ancak o kişi helallik verirse ancak o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Bir kere daha söylüyorum; Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum." dedi.

Bedelli askerlik konusuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Destici, BBP'nin Bedelli askerlik konusunu doğru bulmadığını belirterek, "İlkesel olarak bedeli askerliği doğru bulmuyoruz. 'Lakin eğer çıkacaksa buradan elde edilecek gelirin bir kısmının SMA hastalarına ayrılmasını arzu ediyoruz' diye aylar önce bir açıklamada bulununca, bu konuda bize de hayli soru soruldu. Orada da SMA hastalarıyla ilgili de bir sonuç alındı. Yani tamamıyla da olmasa da bir sonuç alındı. Ama bedelli askerlik konusunda şunu söylüyorum; bir problem var. 500-600 bin sayıdan bahsediliyor. Hatta daha üstünden 700-800 binden bahsediliyor. Dolayısıyla da asker alma idaremizde bir problem var. Sistemimizde bir problem var. Öncelikle bu problemin ortadan kaldırılması lazım. İkinci olarak bu yığılmaya da bir sonuç bulunması lazım. Bunun ben direkt bedelli olarak çözümünden yana değilim.Yani 'mutlaka ama mutlaka şu anda bedelli askerlik bekleyenler, asker kaçağı konumunda olanlar ya da ertelemiş olanlar kaç yüz bin ise mutlaka ama mutlaka bir askeri elbiseyi giymeli, temel bir eğitimi almalı, ondan sonra da herkesin kendi bütçesine göre ve mesleğine göre bir çözüm üretilmelidir' diyorum" dedi.

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