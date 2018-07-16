Mustafa Ceceli, İntizar ve Selin İmer'in Şeyhi Ahmed Hulusi Kimdir?

Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin görüntülerinin internete düşmesiyle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. O görüntülerin mimarı Ceceli'nin bağlı olduğu Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikat mı? Mustafa Ceceli'nin eski esşi Sinem Gedik ve İntizar'ın adının karıştığı skandal ile birlikte ismi anılmaya başlanan Ahmed Hulusi Kimdir?

Ahmed Hulusi Kimdir?

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu gösteren gizli kamera çekimi görüntülerin ortalığa saçılmasının ardından, kaseti Mustafa Ceceli'nin bağlı olduğu Ahmet Hulusi'nin başında bulunduğu tarikatın çekip yaydığı iddiası gündemde. Peki kimdir bu Mustafa Ceceli'nin şeyhi denilen Ahmet Hulusi? Gerçek adı ne? Tarikat şeyhi mi? Neden Amerika'da yaşıyor? Sinem Gedik-İntizar olayıyla ilgisi ne? 'Sosyete tarikatı' olarak gösterilen cemaati Adnan Hoca benzeri bir yapılanma mı? Ahmet Hakan neden "Onda da var meczupluk alametleri"" derken neyi kastetti? İşte Ahmet Hulusi Akten'in bilinmeyenleri... Gerçek ismi Ahmed Hulusi Akten. 21 Ocak 1945’de İstanbul, Cerrahpaşa'da doğan Ahmed Hulusi, Yeni İstanbul, Zaman, Akşam, Milli Gazete'de çalıştı. Asıl mesleği gazetecilik olan Ahmed Hulusi, Amerika’da Güney Karolina’da yaşıyor.

AHMED HULUSİ SOYADINI NEDEN KULLANMIYOR?

Ahmet Hulusi, 'Akten' olan soyadını kullanmıyor. Kullanmama nedenini şöyle açıklıyor: "İnsanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istiyorum. Basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler! Bu sebeple soyadımı 40 yıldır kullanmıyorum!"

AHMED HULUSİ DİNE NASIL YÖNELDİ?

73 yaşında olan Ahmet Hulusi, babasını kaybettikten sonra dine yöneliyor. 10 Eylül 1963 tarihinde babasını kaybeden Ahmet Hulusi annesinin ısrarıyla camiye gidiyor. Kendi anlatımıyla Cuma namazında, içine gelen bir ilhamla İslam ile tanışıyor.

AHMED HULUSİ NE ZAMANDIR AMERİKA'DA YAŞIYOR?

28 Şubat öncesi şartlar dolayısıyla, eşi Cemile ile önce Londra’da bir yıl yaşayan Ahmed Hulusi, 1997 yılında Amerika’ya yerleşmiş ve halen orada yaşamını sürdürüyor.

SOSYETE TARİKATI OLARAK BİLİNEN BURÇ TARİKATI'NIN ŞEYHİ AHMED HULUSİ Mİ?

Ahmed Hulusi, sosyetik isimlerin mensubu olduğu 'Burç Tarikatı'nın şeyhi olarak gösteriliyor. Ancak o yaptığı açıklamada, "Ben burç tarikatı şeyhiymişim. 40 sene evvel bir mecmuada bir muhabir burç tarikatı diye bir şey attı ortaya ona inanıyorlar. Burç tarikatı diye birşey olmaz ona inanın aklına şaşarım. Benim işim tarikat işi değil ben şeyh değilim. Benim ne cemaatim var ne tarikatım var. Ben yazarım, düşünürüm araştırırım yazarım" diyerek şeyhlik ve tarikat iddiasını yalanlıyor.

SİNEM GEDİK VE İNTİZAR'IN GÖRÜNTÜLERİNİ BURÇ TARİKATI MI SERVİS ETTİ?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın gizlice çekilmiş görüntülerinin internete düşmesi üzerine o görüntüleri kimin servis ettiği tartışması başladı. Odatv başta olmak üzere birçok mecrada Ceceli'nin tarikatı olarak da bilinen 'Burç Tarikatı' ve şeyhi 'Ahmet Hulusi' ismi gündeme getirildi.

MUSTAFA CECELİ'NİN BOŞANMASINI AHMED HULUSİ Mİ İSTEDİ?

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik’ten boşanmadan önce Selin İmer’le yaşadığı yasak aşk magazin basınının gündemine gelmişti. Mustafa Ceceli’nin Sinem Gedik’ten boşandığı dönemde de Ahmet Hulusi’nin ismi gündeme gelmiş, bu ayrılığın arkasında Hulusi’nin olduğu iddia edilmişti. Öyle ki Ahmet Hulusi’nin Sinem Gedik’le Ceceli'nin ilişkisini istemediği için Ceceli tarafından boşanma davası açıldığı da yazılmıştı.

MUSTAFA CECELİ İLE SELİN İMER AŞKINI AHMED HULUSİ İFŞA ETTİ...

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik’ten boşandıktan sonra Selin İmer’le birlikte, “Şeyhim” dediği Ahmet Hulusi’nin dini toplantılarına katılmak için gittiği ABD’ye gitmişti. Ahmet Hulusi'nin dizinin dibine oturan Sinem İmer, Mustafa Ceceli'nin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşmış ve aşklarını ilk kez üstü kapalı olarak ilan etmişti...

İNTİZAR'DA AHMED HULUSİ'NİN EKİBİNDEN!..

Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’le ilişkin yaşadığı ortaya çıkan şarkıcı İntizar da, Ahmet Hulusi’den “üstat” diye söz ediyor. Öyle sosyal medya paylaşımlarında Ahmet Hulusi’den ve kitaplarından övgü ile söz ediyor. Yani Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı tarikatın lideri Ahmet Hulusi’ye bağlı. Hatta Ceceli, Gedik ve İntizar’ın Cemaat lideri Ahmet Hulusi ile çekilmiş fotoğrafları da yakınlığı gösteriyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü 'Türkiye Cumhuriyeti bari bundan sonra meczuplar memleketi olmasın' başlıklı yazısında Ahmet Hulusi Akten için 'Onda da var meczupluk alametleri' iddiasında bulundu ve Adnan Oktar'a dönüşmeden önlem alınması gerektiğini yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Ahmet Hulusi diye biri çıktı başımıza...

- Onda da cemaat var.

- Onda da sosyete merakı var.

- Onda da Ceceli tipi müritler var.

- Onda da epey dikkat çekici tuhaflıklar var.

- Onda da mürit evlendirme / mürit boşandırma var.

Kısacası...

Onda da var meczupluk alametleri.

Madem öyle...

Gelin, tarihin çok ötelerine geçecek şekilde hep beraber en güçlü bir şekilde haykıralım:

- Efendiler!

- Ey millet!

- İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, meczuplar memleketi olamaz!

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