Müsavat Dervişoğlu Mazbatasını Aldı: Milletin Kaybını Telafi için Üzerimize Düşeni Yapacağız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu mazbatasını aldı. Seçimlerle ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Seçimlerin memlekete hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, sonuçlarla ilgili herhangi bir itirazlarının olmadığını hatırlattı.

Milletin takdirine saygı duyduklarını İYİ Parti'ye milletin muhalefet görevi verdiğini söyleyen Dervişoğlu, seçim sürecinin oluşması ve kampanya dönemiyle ilgili itirazlarının olduklarını, onları da sık sık kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. Seçimin kaybedeni olmadığını, her partinin kazanmış gibi göründüğünü söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti'nin yüzde 8 oy kaybettiğini fakat Erdoğan'ın Başkan olduğunu, CHP'nin 2-3 civarı oy kaybettiğini İnce'nin yüzde 30 oy aldığını , Sıfırdan seçime giren İYİ Parti'nin 43 vekille meclise girdiğini söyleyerek tüm partilerin kazançlı çıktığını söyledi.

HDP ile ilgili de konuşan Dervişoğlu, "HDP’nin barajı geçip geçmeyeceği konuşuluyordu. Barajı geçti. O da karlıdır. Kaybeden kimdir diye bakmak lazım. Korkarım ki millet kaybetmiştir. Milletin kaybını telafi etmek için TBMM’de üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

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