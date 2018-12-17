Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı



Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

ŞİKAYET YAĞDI

Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

İşte o korkunç görüntüler;

Bir yurttaş olarak Şef olarak anılan bu Murat Özdemir'i şikayet ediyorum... @EmniyetGM'nün tez vakitte harekete geçip bu akli dengesi bozuk olan şahsın toplumdan ayrıştırması gerekiyor... Hayvancağıza yapılan işkence içimizi kanattı. pic.twitter.com/s45Of4w7ij