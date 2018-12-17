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Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı

Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:00
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı
 

Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

ŞİKAYET YAĞDI

Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

İşte o korkunç görüntüler;

Son Güncelleme: 17.12.2018 23:28
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Yorumlar
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Müslüm 1 saat önce

Şerefsiz oğlu şerefsiz

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Sema 1 saat önce

Pislik Allah seni bildiği gibi yapsin

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Jxffgcx 1 saat önce

Şerefsiz hayvana eziyet ediyor

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Ahmet 1 saat önce

Allah bin belanı versin köpek soyu

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Semray 53 dakika önce

InşAllah sende bir papağan tarafından aynısını yasarsin. Rezil şey.

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Hayvan sever@ 49 dakika önce

Bu adamı yakalamazlarsa bn kendim itiraf ediyorum aynı işkenceyi ona yapıp videoya çekerim enson ölümünü izlersiniz!!!

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Betül 45 dakika önce

Allah bin türlü belani versin senin inşAllah.!!!!

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