Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı
Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
ŞİKAYET YAĞDI
Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.
İşte o korkunç görüntüler;
Bir yurttaş olarak Şef olarak anılan bu Murat Özdemir'i şikayet ediyorum... @EmniyetGM'nün tez vakitte harekete geçip bu akli dengesi bozuk olan şahsın toplumdan ayrıştırması gerekiyor... Hayvancağıza yapılan işkence içimizi kanattı. pic.twitter.com/s45Of4w7ij— Haber Editörü (@newsedpro) 17 Aralık 2018
Şerefsiz oğlu şerefsiz
Pislik Allah seni bildiği gibi yapsin
Şerefsiz hayvana eziyet ediyor
Allah bin belanı versin köpek soyu
InşAllah sende bir papağan tarafından aynısını yasarsin. Rezil şey.
Bu adamı yakalamazlarsa bn kendim itiraf ediyorum aynı işkenceyi ona yapıp videoya çekerim enson ölümünü izlersiniz!!!
Allah bin türlü belani versin senin inşAllah.!!!!