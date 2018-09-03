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Murat Başoğlu intihar mı etti?

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki ensest ilişki yaşarken görüntülenen ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs edildiği öne sürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu‘nun ruh sağlığının ve psikolojisinin iyi olmadığı öğrenildi

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Murat Başoğlu intihar mı etti?

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki ensest ilişki yaşarken görüntülenen ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs edildiği öne sürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu‘nun ruh sağlığının ve psikolojisinin iyi olmadığı öğrenildi

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:41
Murat Başoğlu intihar mı etti?

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki ensest ilişki yaşarken görüntülenen ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs edildiği öne sürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu‘nun ruh sağlığının ve psikolojisinin iyi olmadığı öğrenildi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yeğeni ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atıldı. Programda, hastaneye kaldırılan Murat Başoğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." şeklinde ifadeler kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olaydan sonra evini satıp yurtdışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağının devam etmesine karar vermişti.

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murat başoğlu intihar etti
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