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Murat Akdoğan öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan'ın 14 Eylül 2018 tarihindeki hava harekatında öldürüldüğünü duyurdu.

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Murat Akdoğan öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan'ın 14 Eylül 2018 tarihindeki hava harekatında öldürüldüğünü duyurdu.

16 Eylül 2018 Pazar 12:17
Murat Akdoğan öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan'ın 14 Eylül 2018 tarihindeki hava harekatında öldürüldüğünü duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018’de yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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