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Müptezel Ne Demek? Müptezel Kelime Anlamı Nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. " demesinin ardından müptezel kelimesinin anlamı merak konusu oldu. peki müptezel ne demek? Müptezel kelimesi ne anlama geliyor?

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Müptezel Ne Demek? Müptezel Kelime Anlamı Nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. " demesinin ardından müptezel kelimesinin anlamı merak konusu oldu. peki müptezel ne demek? Müptezel kelimesi ne anlama geliyor?

07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
Müptezel Ne Demek? Müptezel Kelime Anlamı Nedir?

Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı hakkında söylediği apoletlerini sökeceğim sözlerinin ardından önce hükümet, daha sonra ise MHP sert çıkışlar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

İkinci ordu komutanının hedef yapılması boşuna değildir. CHP Genel Başkanının Afrin'e girilmesi çağrısının ayaklar altına alan inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi değerli generalimizdir. Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır.

MÜPTEEL NE DEMEK?

Müptezel kelime anlamı olarak  saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış, çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz. anlamlarına gelmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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