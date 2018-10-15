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Mülakatta Elendiği Soru İçin Dava Açtı Kazandı!

Diyarbakır'a bağlı Bismil Belediyesi'nde taşeron işçi alım mülakat sınavında "John Kennedy ve yasak aşk yaşadığı Marilyn Monroe" sorularının sorulduğu Gülcan Ö. adlı vatandaş, konuyu mahkemeye taşıdı ve kazandı. Mahkeme Gülcan Ö'nün elenmesine neden olan sorunun sorulmasının hukuka aykırı olduğu kararını vererek yeniden mülakat sınavı yapılmasına karar verdi. Bismil Belediyesi Gülcan Ö.'yü 26 Ekim 2018 tarihinde tekrar mülakat için çağırdı.

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Mülakatta Elendiği Soru İçin Dava Açtı Kazandı!

Diyarbakır'a bağlı Bismil Belediyesi'nde taşeron işçi alım mülakat sınavında "John Kennedy ve yasak aşk yaşadığı Marilyn Monroe" sorularının sorulduğu Gülcan Ö. adlı vatandaş, konuyu mahkemeye taşıdı ve kazandı. Mahkeme Gülcan Ö'nün elenmesine neden olan sorunun sorulmasının hukuka aykırı olduğu kararını vererek yeniden mülakat sınavı yapılmasına karar verdi. Bismil Belediyesi Gülcan Ö.'yü 26 Ekim 2018 tarihinde tekrar mülakat için çağırdı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:10
Mülakatta Elendiği Soru İçin Dava Açtı Kazandı!

Diyarbakır'a bağlı Bismil Belediyesi'nde taşeron işçi alım mülakat sınavında "John Kennedy ve yasak aşk yaşadığı Marilyn Monroe" sorularının sorulduğu Gülcan Ö. adlı vatandaş, konuyu mahkemeye taşıdı ve kazandı. Mahkeme Gülcan Ö'nün elenmesine neden olan sorunun sorulmasının hukuka aykırı olduğu kararını vererek yeniden mülakat sınavı yapılmasına karar verdi. Bismil Belediyesi Gülcan Ö.'yü 26 Ekim 2018 tarihinde tekrar mülakat için çağırdı.

MAHKEME HUKUKA AYKIRI BULDU

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in özel haberine göre, mülakat sınavını geçemeyen Gülcan Ö.'nün ilk olarak başvurduğu Diyarbakır Valiliği başvuruyu reddetti. Gülcan Ö., bunun üzerine Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi başvuruda bulunarak yürütmeyi durdurma talebiyle davacı oldu. Mahkeme kararı hukuka aykırı bularak mülakat sınavının (sözlü sınavın) yeniden yapılması gerektiğine karar verdi.

MÜLAKAT YENİDEN YAPILACAK

Habertürk'ün gündeme getirdiği kararla ilgili Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı başkanlığında sınav-mülakat komisyonu toplanarak Gülcan Ö.'nün itirazını yeniden değerlendirmeye aldı.. Komisyon, itirazı ve mahkeme kararını değerlendirdikten sonra mülakatın yeniden yapılmasına karar verdi. Diyarbakır Valiliği'nin aldığı karardan sonra Bismil Belediyesi Gülcan Ö.'ye sınavın 26 Ekim 2018 tarihinde yeniden yapılacağını duyurdu.

'GÖREVİME UYGUN SORULAR SORULSUN'

"Çok kötü günler geçirdim" diyen Gülcan Ö., "Sözlü sınavda görevime uygun sorular yöneltilmesini istiyorum. Tek amacım yeniden işine kavuşmak, bugünleri unutmak. Umuyorum, gündeme gelmesini istemediğim bu durumla ilgili belediyede bazı idareciler bunu kişisel bir meseleye dönüştürmez" ifadelerini kullandı.

KENNEDY VE MARILYN MONROE SORUSU SORULDU

Diyarbakır'a bağlı Bismil Belediyesi'nde kadroya alınacak 160 taşeron işçi ile 2018 yılı Mart ayında mülakat yapıl. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç başkanlığında 5 kişilik mülakat komisyonu kuruldu. Öne sürüldüğüne göre, Kaymakam Gülenç, kayyum atandıktan sonra işe aldığı ve bir dönem özel kaleminde çalıştırdığı Gülcan Ö.'nün kadroya geçmesi için mülakata aldı. Mülakatta "John F. Kennedy Havalimanı nerede?" sorusunu sordu.

Gülcan Ö., cevabı düşünürken Kaymakam Gülenç'in "Sarışın ve kıvırcık saçlı bir sevgilisi vardı, senin gibi… Marilyn Monroe" ifadesini kullandığını, daha sonra da "Kennedy'nin karısı, kocasının onu aldattığını öğrendiğinde ne tepki verdi?" şeklinde bir soru daha sorduğunu öne sürdü. Gülcan Ö. sınavı geçemedi.

'İŞLERİ KARIŞTIRIYORDU, ZOR SORU SORDUK'

Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gülcan Ö.'yü bir arkadaşın tavsiyesi ve referansı ile işe aldım. Yaptığı hiçbir iş yoktu, az iş yapmasına rağmen işleri birbirine karıştırıyordu, sorunluydu, sıkıntılıydı, problemliydi. Biraz zor soru sorduk. Kendisine ‘John F. Kennedy kimdir? John Kennedy Havalimanı nerededir?' gibi sorular sorduk. ‘Havalimanı İstanbul'dadır' diye cevap verdi. Haliyle sınavı geçemedi. Asla John F. Kennedy'nin yasak aşkı Marilyn Monroe ile ilgili bir şey sormadık." ifadelerini kullandı.

ÇORUM'A TAYİN EDİLDİ

Kaymakam Turgay Gülenç, basın yansıyan haberler nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geçici görevle Çorum'a vali yardımcısı olarak atandı. Turgay Gülenç son kararnameyle de Malatya'ya Yeşilyurt Kaymakamı olarak atandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.10.2018 17:48
Anahtar Kelimeler:
mülakatta elendiği soru dava açtı kazandı
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Mehmet 58 dakika önce

Yav Allah için mülakati kaldırın bunun öbür tarafida var

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Asalet 57 dakika önce

Güncel soruların belli bir sınırı olmadığından kolay olsun zor olsun sorulara itiraz edilemez.o soruyu bana sorarsanız kolay soruyu derim, başkası bilmiyorsa zordur der.Bu yüzden mahkeme yanlış karar vermiş.

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Ogztsn 44 dakika önce

Yine elerler

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Noname 37 dakika önce

Bu seferde başka soru sorarlar,

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