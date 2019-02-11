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Mülakat Mağdurları Meclis Gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda derece yapan ancak mülakatta elenen adayları Meclis gündemine taşıdı. Bulut, “KPSS’de yüksek puan alan adayların AK Parti’ye yakın olmaması sebebiyle mülakatta elendiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

Mülakat Mağdurları Meclis Gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda derece yapan ancak mülakatta elenen adayları Meclis gündemine taşıdı. Bulut, “KPSS’de yüksek puan alan adayların AK Parti’ye yakın olmaması sebebiyle mülakatta elendiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 15:57
Mülakat Mağdurları Meclis Gündeminde!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, KPSS’de derece yapan ancak mülakatta elenen adayları Meclis gündemine taşıdı.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Bulut,  geçtiğimiz yılın şubat ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’na memur alımında KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinde Türkiye ikincisi olan bir adayın, mülakatta elendiğini hatırlattı.

DERECE YAPANLAR ELENİYOR

CHP’li Bulut,  geçtiğimiz yılın ekim ayında KPSS Türkiye 3.’sünün, 2 018 KPSS'de 93.2 puanla sınıf öğretmenliği alanında Türkiye 6.’sı olan Erkan Demir’in, 2018 yılında KPSS’de aldığı 88.295 puanla fizik öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir’in mülakatta elendiğini kaydetti.

LİYAKAT VE TORPİL TARTIŞMALARI

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabasının ALES'te sonuncu olduğu halde yüksek lisans kazanması, mahkemenin puan listesine erişim engeli getirmesi liyakat ve torpil tartışmalarını yeniden gündeme getirmiştir” diyen Bulut, Cumhurbalkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

KAÇ KİŞİ MÜLAKATTA ELENDİ?

-Son 2 yılda KPSS’de derece yapan kaç kişi mülakatta elenmiştir?

-KPSS’de yüksek puan alan adayların partinize yakın olmaması sebebiyle mülakatta elendiği iddiaları doğru mudur?

MÜLAKATTAKİ DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

-Deniz Eren Demir’in sözleşmeli öğretmenlik için girdiği mülakatta, tüm sorulara doğru cevap verdiği halde elenmesinin gerekçesi nedir?

-Mülakatta sorulan sorular kim ya da kimler tarafından hazırlanmakta, hangi kritere göre belirlenmektedir?

-KPSS’de derece yaptığı halde mülakatta düşük puan aldıkları için atanamayan adaylarla ilgili bakanlığın bir planı var mıdır?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
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mülakat mağdurları meclis gündeminde
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Fatih 7 gün önce

Sözde değil özde bir adil düzen istiyoruz.

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