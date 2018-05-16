Müjdeli Haber Dün Gelmişti! Yeni Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı için Heyecan Dorukta

Özellikle başarılı bekçilerin polis kadrolarına geçirilmesi için mevzuatta herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemesi bekçilerin yüzünü güldürmüştü. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Yemin töreninde konuşan Aşkın, "İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı" demişti.

İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılında 7 bin 500 civarında çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapması bekleniyor. İlanların seçimlerden öncesi yayımlanmasını bekleyen adayların beklentileri karşılıksız mı kalacak, yoksa adayların sesi duyulacak mı bilinmez. Siz değerli ziyaretçilerimizle alımlara dair tüm gelişmeleri paylaşmayı kpss cafe farkıyla sürdüreceğiz.

Bekçi alımlarına dair görüş ve beklentilerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

Polis, Askeri Personel, Bekçi, Özel Sektör İş İlanları ve daha fazlasını yakından takip için lütfen TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA