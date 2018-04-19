Muhtarlık Seçimleri Ne Zaman Yapılacak? Yeni Açıklama Geldi

Başbakanlıktan uhtarlık Seçimleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen son dakika bilgisinde, önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı muhtar seçimleri açıklamasına değinilerek yeni bir açıklama yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım önceki akşam yaptığı açıklamada muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bu açıklama sonrası Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkünde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir"

Açıklamanın devamında da şu ifadelere yer verildi: "Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır"

Muhtarlık seçimlerinde oy kullanabilmek için;

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bulunmuş olmak,

3 – (18) yaşını bitirmiş olmak,

4 – Hırsızlık, kaçakcılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

Kpsscafe.com.tr | Ankara