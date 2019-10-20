Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5029
EURO
6.4409

Muhtarlara ulaşım ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 1 Kasım’dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı.

Muhtarlara ulaşım ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 1 Kasım’dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını açıkladı.

20 Ekim 2019 Pazar 17:59
Muhtarlara ulaşım ücretsiz olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Fuar İzmir’de 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla düzenlenen yemekte, muhtarlarla bir araya geldi. Soyer, 1 Kasım'dan itibaren İzmir’deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuran en önemli konumda olduklarını söyleyen Soyer, "Mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirlememiz, yapacağımız çalışmalarımızın yaşam bulması ve halka doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeynep Taylan konuşmasında, "Biz Türkiye’deki en büyük aileyiz. 187 yıllık bir geçmişimiz vardı ancak bir günümüz yoktu. Sayın muhtarlarımız günümüz kutlu olsun. Başkanım, bizi davet ettiğiniz ve bu imkanı sağladınız için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Baykal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 1 Kasım’dan itibaren ücretsiz biniş kartlarını kullanacak muhtarlardan 2'si, kartlarını Belediye Başkanı Soyer’den aldı.

Anahtar Kelimeler:
muhtarlara ulaşım ücretsiz olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan İstanbul'daki Rize toplantısında: Sigara haramdır, tek tip pakete geçiyoruz
Erdoğan İstanbul'daki Rize toplantısında: Sigara haramdır, tek tip pakete geçiyoruz
Sütcü: 'KPSS tek yol değil, girişimciliği teşvik edelim'
Sütcü: 'KPSS tek yol değil, girişimciliği teşvik edelim'
Roketatarlı saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var!
Roketatarlı saldırı: Yaralı Askerlerimiz Var!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3