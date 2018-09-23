Muhtardan polise hakaret! "Geberin, üzülürsem namerdim"

Alanya’da Kadir G. isimli muhtar iddia ettiğine göre kendisine ceza kesen trafik polislerine sosyal medya platformu Facebook hesabı üzerinden hakaret etti.

İlçe merkezinde hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine 4 bin TL ceza kesildiğini söyleyerek sosyal medya hesabı üzerinden trafik polisleri hakkında ağır sözler sarf eden Kadir G. yaptığı paylaşımda ‘Arkadaşlar, bugün polisler hastane kavşağında bana 4 bin TL ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız, yazıklar olsun. Doğuda geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberirsiniz alayınız’ cümlelerini kurdu.

Sosyal medyada paylaşılan yazılar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, muhtar Kadir G.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kadir G.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Kaynaklar: Milliyet

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