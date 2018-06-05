Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Muharrem İnce: Seçimi İlk Turda Alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'nın Sincan ilçesinde Lale Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

banner396

Muharrem İnce: Seçimi İlk Turda Alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'nın Sincan ilçesinde Lale Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

05 Haziran 2018 Salı 16:17
Muharrem İnce: Seçimi İlk Turda Alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'nın Sincan ilçesinde Lale Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, seçimin ikinci tura kalmayacağını ilk turda kendisinin seçileceğini söyledi. Erdoğan'ın prompter'dan konuştuğunu söyleyen İnce, "Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım, camdan değil. Birisi yazacak, sen de oradan okuyacaksın Kürt sorununu çözeceksin, mümkün değil." ifadelerini kullandı. İktidar partisinin insana değil betona yatırım yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı, fabrika kurulmadığını, fabrikalar kurulması gerektiğini söyledi. İnce, "Fabrika kursalardı çalmak zor olurdu.

Yol, inşaat, beton yaparsa çalmak kolay oluyor olay bu. Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' diyor. Ben de ona şunu diyorum; 3 Kasım 2002'den bu yana milletvekiliyim. Erdoğan'dan önce milletvekili oldum. Askere gitseydik ben çavuş, o, onbaşı olurdu.16 senede aynı maaşı aldık. O nasıl zengin oldu, ben nasıl fakir kaldım, ben bunu anlayamadım.Fabrikaları kapatacakmışım... Yalandan kim ölmüş? Fabrika kapatılır mı? SEKA'yı, Sümerbank'ı sen kapattın, sattın savdın. 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptın mı? Göster bana." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCumhurbaşkanı AdayıCumhurbaşkanı Adayı Muharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da Çocuk Parkında Pitbull Dehşeti! Parçalanmak Üzere Olan Küçük Kızı Zor Kurtardılar
Tekirdağ'da Çocuk Parkında Pitbull Dehşeti! Parçalanmak Üzere Olan Küçük Kızı Zor Kurtardılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a Gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a Gireriz
Cumhurbaşkanı'ndan Muharrem İnce'ye Prompter Cevabı
Cumhurbaşkanı'ndan Muharrem İnce'ye Prompter Cevabı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim