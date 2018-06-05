Muharrem İnce: Seçimi İlk Turda Alacağız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'nın Sincan ilçesinde Lale Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, seçimin ikinci tura kalmayacağını ilk turda kendisinin seçileceğini söyledi. Erdoğan'ın prompter'dan konuştuğunu söyleyen İnce, "Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım, camdan değil. Birisi yazacak, sen de oradan okuyacaksın Kürt sorununu çözeceksin, mümkün değil." ifadelerini kullandı. İktidar partisinin insana değil betona yatırım yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı adayı, fabrika kurulmadığını, fabrikalar kurulması gerektiğini söyledi. İnce, "Fabrika kursalardı çalmak zor olurdu.

Yol, inşaat, beton yaparsa çalmak kolay oluyor olay bu. Bana 'gariban cumhurbaşkanı adayı' diyor. Ben de ona şunu diyorum; 3 Kasım 2002'den bu yana milletvekiliyim. Erdoğan'dan önce milletvekili oldum. Askere gitseydik ben çavuş, o, onbaşı olurdu.16 senede aynı maaşı aldık. O nasıl zengin oldu, ben nasıl fakir kaldım, ben bunu anlayamadım.Fabrikaları kapatacakmışım... Yalandan kim ölmüş? Fabrika kapatılır mı? SEKA'yı, Sümerbank'ı sen kapattın, sattın savdın. 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptın mı? Göster bana." şeklinde konuştu.

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