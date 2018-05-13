Muharrem İnce : Memleketi Bu Hale Getirenler, Sorunu Çözebilir Mi?

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Çam Festivaline katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen İnce, CHP'ye 'Köprü yaptın mı?' şeklinde sorular sorulmasına yanıt olarak, "Ben sana sorayım; Sen hiç şeker farikası yaptın mı? Tüpraş yaptın mı? Hep sattın. Köprü yapmak kolay, ufak iş. Zor olan gönüller arasında köprü kurmak, ben bununla uğraşıyorum. 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak altı ok yok meydanda. Türk bayrağı var bak. Seçildiğim zaman sadece CHP’lilerin değil, AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul ise benim projem 3B. 3B ile geliyoruz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Adil paylaşacağız. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım, hepsine gittim, başarılar diledim" ifadelerini kullandı.

Köylülerin , emeklilik sorunuyla ilgileneceğini söyleyen İnce, "Köy çocuğu olarak çobanlık yapmış, tütün tarlalarında uyumuş, buğday tarlalarında ter dökmüş köylü çocuğu olarak römorklu traktörü geri geri yanaştıran köylü çocuğu olarak, ne yaparsan yap, sahte yaptın mı üstüne oturmaz o. Ama bak, köylüler anlar bir tek bunu. Traktörü römorkla geri geri yanaştırmak her babayiğidin harcı değildir. Bu kardeşiniz oralardan geliyor. Sizin evlatlarınız için çalışacağım, onlara bir öğretmen ağabey gibi hizmet edeceğim. CHP’lilerin çocukları ayrı okula gitmiyor. Bu devletin okullarında eğitimi düzelttiğimiz zaman Ak Partililerin çocukları da yararlanacak" dedi.

İnce, Türkiye'nin sorunlar içerisinde olduğunu söyleyerek, "Bakın ’Türkiye’de işler iyiye gidiyor’ diyor, sonra ’Türkiye’nin beka sorunu var’ diyor. Yani gelecek kaygılı. İşler iyi gidiyorsa, gelecek kaygısının olmaması lazım. Gelecek kaygısı varsa, işlerin kötü gitmesi lazım. Burada sıkıntı var. Yurttaşlarımdan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; 16 yılda memleketi bunlar bu hale getirdi. Bu memleketi bu hale getirenler, sorunu çözebilirler mi? 16 senedir seni tedavi eden doktor, seni yanlış tedavi etmiş.Yani ne yapacaksın, doktoru değiştireceksin. Artık bağırmak, çağırmak yok. Meydanlara gelip derdimizi anlatacağım" dedi.

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