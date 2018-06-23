Muharrem İnce'den Seçime 1 Gün Kala Bomba Açıklamalar: "Aramızda Kalsın..."

Seçime 1 gün kala son turlarını atan CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin bugünkü durağı Maltepe oldu.

Maltepe'de vatandaşlara seslenen CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Yarın bambaşka bir Türkiye olacak, bambaşka bir Türkiye. Yarın ayrımcılığa son vereceğiz.

Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz Erdoğan'ın valisi değil.

ARAMIZDA KALSIN BU İŞ OLDU

YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur. Aramızda kalsın, gözler yalan söylemiyorsa, sözler, meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu.

Yorgun bir Cumhurbaşkanı değil, taze kan bir Cumhurbaşkanı. Meydanlarda 'eyy' diye bağıran bir Cumhurbaşkanı değil gelecekten bahseden bir Cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir Cumhurbaşkanı. Kıraathane değil, fabrika açacağım diyen bir Cumhurbaşkanı. Kek değil, aş, iş diyen bir Cumhurbaşkanı. Formalarınızla geldiniz. Ne de iyi yaptınız.

ANKARA'DAKİ AFİŞLER

100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Başkalarının telefonların dinleyip ortlarda gezdirenler ancak sapık olabilir. FETÖ'cü var diye askeri okulları kapattılar. FETÖ'cü hakim var diye hukuk fakültelerine neden kapatmadınız. Yalaka medya... Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Kamuda yükselme objektif ölçüleri olacak. Kimsenin mezhebine, başı açık, başı kapalı bakılmayacak. Başörtülü kardeşim bu yalancılara bakma sen. Afiş yaptırıyor. Altına CHP basıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz veriyorum başörtüsünü ister okulda tak ister evinde ister devlet dairesinde tak.

BİLGİ GELDİ, CABLI YAYIN FREKANSLARI...

Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız. Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Erdoğan, yapma böyle üzme beni. Bak Erdoğan gidiyorsun, delikanlı ol 2 dakika öyle git. Gitmenin de bir şerefi var, giderken doğru düzgün git. Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak, faiz, dolar yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil.

5 milyon kişi var alanda. Bugün bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız. Bağımsız yargıya göndereceğiz bunlar. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın oy pusulası, mühür bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın İnce'nin üzerine mührü kurtulacaksın bu işten.

Erdoğan'la aramızdaki fark ne biliyor musunuz, Erdoğan'la aramızdaki fark şu. Erdoğan rezidans müdürü, bense İstanbul'da tapusunu alamayan garibanların abisi olacağım.

Avrupa Birliği Bakanlığı'nı kapatmış, AB defterini kapattın mı? Organizasyon şemasında hayvancılık yok. Devleti bölüştürecekmiş, değiştirecekmiş. Bir şehirde yangın varken itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor. Yangın var Erdoğan, yangın. Mutfak yanıyor. Yanındakileri değiştirdi, başbakanları, bakanları değiştirdi. Devletin yapısını değiştirdi. Olmuyor, düzelmiyor. Erdoğan, sen değişince düzelecek. Bu devlet yönetimine ilavelerim olacak. Hayvancılığı ekleyeceğiz. Esnafı da ekleyeceğiz. Kimse tedirgin olmasın, pazartesi sabahı herkes işinde olacak.

Senin köprü dedim, 228 lira, Demirel'inki 11 lira. O da bana sen Yalova'ya giderken Osmangazi Köprüsü'nden geçmiyor musun diyor. Pahalıysa geçme diyor. Parası olan geçsin diyor. Sen nasıl yalancısın Erdoğan. Benim derdim otobüsçü, kamyoncu. Parası olan diyor geçsin. Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursunuz yani. Parası olan hastaneye gitsin diyecek. Birkaç gün daha olsaydı kampanyada, parası olan yaşasın diyebilirdi.

Dolar lobisi dedi, şimdi de soğan lobisi mi diyecek. Memleketin düştüğü duruma bakın. Onu almam 1 numara, ben kaleci değilim, forvetim ya. Onu 11 numara yapın sonra alırım. Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. Ustaya bakın ustaya, soğan doları geçmiş. Marifetini gör çakma usta.

SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM

Siz tek başınıza Türkiye'de seçimi adil hale getirebilirsiniz. Eve gidin, 1-2 saat dinlenin. Yarın sabah 5'te sandık başında olacaksınız. Hatta akşamdan okul bahçelerine gidin. Hastalanmayacaksınız, acıkmayacaksınız, susamayacaksınız. Bu Erdoğan memlekette OHAL ilan ediyor ya ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Tuvalete gitmeyeceksiniz, sakın ha. Bir gün oruç tutun bir şey olmaz. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben yarın Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'ya YSK'nın önüne gideceğim.

CUMHURBAŞKANI OLARAK İLK GİDECEĞİM İL

Yenikapı'ya bitmiş tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Devletin bekası için gelmiş. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? 400 milyon lira. Kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin? Daha fazlası var, Allah'ın izni ile koltuğa bir oturalım yapacağız gerekeni. Gidemediğim vilayetler var. 50 günde 68 vilayet. Gidemediklerimden özür diliyorum ama onlara Cumhurbaşkanı olarak gideceğim. İlk gideceğim il Erzurum olacak, oradan başlayacağım.

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