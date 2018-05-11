Muharrem İnce'den 'Meral Akşener' Açıklaması 'Yarımdıcısı Yaparsa Olurum'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda kendisine destek olacağını, hatta mitinglerine katılabileceğini, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yardımcılık görevi verilirse bunu da yapabileceğini söyledi.

'Biz memleket derdindeyiz, koltuk derdinde değil' diyen İnce, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa olurum. Otobüsün üstüne binerim. Karış karış ülkeyi gezerim. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz. Şundan emin olun; ben öyle bir kadro ile öyle bir ekiple, öyle bir liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeyi demokrasi gelecek. Mesela hayal ettiğim şeylerden birisi, o yüksek yargı toplantılarına gittiğimde o yargıçlar ben cumhurbaşkanı olarak girdiğimde ayağa kalkmayan yargıçlar olacak. Önce buradan başlayacağız. 'Tayyip Erdoğan'ı yargılayacak mısın?' diye soruyorlar. Ben de hayır diyorum, benim öyle bir görevim yok ki.

Yargının görevi. Ben bağımsız, tarafsız, adil yargı düzenini hep birlikte kurarız. Beni de yargılayabilir, Erdoğan'ı da yargılayabilir, sizi de yargılayabilir. 'Siz şu anda bu ülkenin mahkemelerine güveniyor musunuz?' Ben de güvenmiyorum. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize'ye orada yazlığı da var. Çayını, kahvesini içecek. Bir dönem çıraklık dönemiydi, ikinci dönem kalfalık dönemi, üçüncü dönem ustalık dönemi. Bir de emeklilik dönemi yaşasın" dedi.

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