Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı'na İsrail Sorusu : Gizli Anlaşma İmzaladın Mı? Yalan Söyleme

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, özellikle İsrail konusunda sert ithamlarda bulundu. İnce, "Dün Eskişehir'de bana diyor ki, Bay Muharrem diyor senin İsrail politikan ne açıkla diyor. Erdoğan, Mavi Marmara'da yaşamlarını yitiren vatandaşlara bana mı sordunuz giderken diyor. Erdoğan sana söylüyorum, İsrail'le gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? İsrail'den tohum almaya devam ediyor musun? İsrail mallarını boykot etmeyin diye okul müdürlüklerine yazı gönderdiniz mi? Filistinli Türkiye'ye gelirken vize alıyor İsrailli vize almıyor. Çık karşıma, korkak mısın sen? Bence gelecek galiba. Cumhurbaşkanı olduk, 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Bu seçimi kadınlar ve gençlerle alacağız. Çocuk kreşe, kadın işe, sloganımız bu. Evlatlarına ücretsiz sınav yapamıyorsan o dükkanı kapat gitsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sık televizyona çıkma konusunda eleştiren İnce, kendisinin seçilmesi durumunda sık sık televizyona çıkmayacağını, çıktığı zaman da üreticilerle, öğrencilerle bir araya geleceğini söyledi. En düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark olduğunu söyleyen İnce, bu durumun düzeltileceğini belirtti.

Muharrem İnce, "Erdoğan her akşam bir televizyonda ya. Sürekli bağırıyor. Ben öyle sık televizyonlara çıkmayacağım. Çıkınca da diyeceğim ki, bir akşam öğrencilerle, bir akşam fındık üreticileriyle, bir akşam besicilerle çıkacağım. Türkiye'yi bu korku, bu güvensizliği atacağız kenara. En büyük projem huzur. En düşük emekli maaşı 840 en yüksek 6500 lira. 9 kat fark olmaz. Bunu düzelteceğiz. Türkiye geleceğe umutla bakanların ülkesi olacak. Bunu başaracağız hep birlikte. Her şeyi böldü. Milleti böldü, sendikaları böldü, gönülleri böldü, şehitleri böldü. Herkesi böldü." ifadelerini kullandı.

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