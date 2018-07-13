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Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası

Levent Gültekin, Muharrem İnce'nin seçim gecesi alkolü fazla kaçırdığı için kameralar karşısına çıkmadığını açıkladı

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Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası

Levent Gültekin, Muharrem İnce'nin seçim gecesi alkolü fazla kaçırdığı için kameralar karşısına çıkmadığını açıkladı

13 Temmuz 2018 Cuma 09:45
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi çok sarhoştu iddiası

24 Haziran seçimleri geride kaldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olan Muharrem İnce yenilmişti.

24 HAZİRAN GECESİ NELER OLDU

Gazeteci Levent Gültekin, seçim gecesi Muharrem İnce'nin alkolü fazla kaçırdığını ve kameralar karşısına geçemediğini söyledi.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI EVE KAPATTILAR

"Bu bilgi kesin, eminim, emin olmadığım şeyi paylaşmam" diyen Levent Gültekin, "Saat 11'e kadar biraz fazla alkol alıyor, o saatten sonra televizyonlara çıkamayacak duruma geliyor ve eve kapatıyorlar." diye konuştu.

"SÖYLEMEKTEN UTANIYORUM"

Levent Gültekin, şu açıklamaları yaptı:

"Herkesin bildiği, benim de utandığım, bu insanların da utandığı gerekçeyle söylemediği şey; Muharrem Bey o gece, seçimin ardından alkol almaya başlıyor. Saat 11'e kadar biraz fazla alkol alıyor, o saatten sonra televizyonlara çıkamayacak duruma geliyor ve eve kapatıyorlar. Eminim. Bu kesin. Emin olmadığımı paylaşmam. Bu kesin bir bilgi. Kimsenin yediğine içtiğine karışmam. Siyasetçinin yaptığı işe bakarım ben. Sen çıkmışsın, Türkiye'nin kader seçiminde aday olmuşsun. Ben o gece YSK'nın önünde nöbet tutacağım demişsin. Sen o sorumsuzlukla alkolün de ölçüsünü kaçırmışsın. Çıkıp televizyona iki kelime edemeyecek hale gelmişsin.

AK PARTİ SEÇMENİ BİZİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTARDI

Dün akşam bunu duyduğumda, AK Parti seçmeni bizi büyük bir felaketten kurtarmış dedim.

ALKOLÜ HEP ÖLÇÜSÜZ İÇER

Bu kadar sorumsuzca davranmış bir insan kazanmış olsaydık ne yapacaktık. Muharrem Bey'in böyle bir sorunu olduğu bilinen bir şey zaten. Alkolü ölçüsüz içtiği...."

Video Kaynak: Medyascopi TV

Memurlar.Net

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Muharrem Ince24 HAZİRAN GECESİ
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