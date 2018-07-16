Muhabir FETÖ Kampı Önünde FETÖ'cü ile Böyle Tartıştı!..

15 Temmuz Hain Darbe Girişişmin 2 . yıl dönümü ülkemizde olduğu gibi yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz tarafından da lanetlenerek anılırken 15 Temmuz şehitleri rahmetle yad edildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yaşadığı ABD'deki FETÖ Kampı önünde toplanan ABD'deki Türkler FETÖ militanları tafafından provake edilmeye çalışıldı.

O sırada kalabalık arasında bulunan ve haber yapmaya çalışan Anadolu Ajansı Muhabiri provakasyon yapmaya çalışan ve isminin ''FETHİ'' olduğunu belirten şahıs ile tartışmaya başladı.

Anadolu Ajansı Muhabiri '' 15 Temmuz hain darbe girişimi ile vatanı sattınız, şimdi burada vatansız bir şekilde yaşıyorsunuz'' demesi üzerine sinirlenen FETÖ militanı kendisini çeken AA ekibini cebinden çıkardığı cep telefonu ile kameraya kayıt etmeye başladı.

Soyadını soran muhabire ''hangisini söyleyeyim?'' dediği sırada muhabir sinirlenerek '' kaç tane soyadınız var, gerçi siz Amerikan ismi kullanıyorsunuz'' diyerek tepki gösterdi.

Gazetecilerin fotoğraflarını çeken FETÖ militanı, aynı zamanda provakatif sözler kullandı. AA muhabiri özel alana girilmemesine rağmen, gazetecileri çekme nedenini sorması üzerine FETÖ kampı görevlisinin agresif tavırları dikkati çekti.

O anlar AA kameralarına böyle yansıdı;

KPSScafe.com.tr | Ankara