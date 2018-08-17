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Müftülük Toplantısında Silahlar Konuştu : 1 İmam 1 Vaiz Hayatını Kaybetti

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde İlçe Müftülüğünün olağan aylık istişare toplantısında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada din görevlilileri birbirlerine silahlar çekti. Çıkan olayda ilk aktarılan bilgilere göre; 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti. 4 imam yaralandı...

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Müftülük Toplantısında Silahlar Konuştu : 1 İmam 1 Vaiz Hayatını Kaybetti

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde İlçe Müftülüğünün olağan aylık istişare toplantısında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada din görevlilileri birbirlerine silahlar çekti. Çıkan olayda ilk aktarılan bilgilere göre; 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti. 4 imam yaralandı...

17 Ağustos 2018 Cuma 15:33
Müftülük Toplantısında Silahlar Konuştu : 1 İmam 1 Vaiz Hayatını Kaybetti

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde  İlçe Müftülüğünün  olağan aylık istişare toplantısında  tartışma çıktı. Çıkan tartışmada din görevlilileri birbirlerine silahlar çekti. Çıkan olayda ilk aktarılan bilgilere göre; 1 imam ile 1 vaiz hayatını kaybetti. 4 imam yaralandı...

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı. Rastgele salondakilerde ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı.

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Son Güncelleme: 17.08.2018 15:49
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