Mucize Kurtuluş ! 5 Yaşındaki Havva Enkazdan Çıkarıldı

İstanbul Kartal'da çöken bina ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi ve küçük Havva ile irtibat kurulduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra açıklamanın üzerinden yarım saat geçtikten sonra 5 yaşındaki Havva'nın yaralı bir şekilde kurtarıldığı belirtildi.

İSTANBUL VALİSİ DUYURDU, MÜJDELİ HABER GELDİ!

Sabah saat 10:45'te kameraların karşısına geçen Vali Yerlikaya son durumu paylaştı. Yerlikaya yaptığı açıklamada Havva isimli bir kızla AFAD ekiplerinin iletişim kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

10 KATLI BİNA RİSK ALTINDA!

3 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 12 yaralımız var. 7 binadan birinin durumu farklı. Hemen enkazın yanındaki 10 katlı Yunus apartmanı bina risk arz ediyor. Riskli bina lazer ölçüm cihazı ile takip ediliyor.

HAVVA İSİMLİ KIZLA TEMAS KURULDU

Şimdi sevindirici bir haber vereyim. Az önce Havva isimli bir kızımızla temas kuruldu. AFAD ekiplerimiz iletişim halinde. İnşallah onu da sağ salim çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehir Bakanımız sürekli bize destek oluyor ve bilgi alıyor.

Vali'nin açıklamasından yarım saat sonra, 5 yaşındakşi Havva Tekgöz isimli çocuk enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan 3 ölü ve 12 yaralının kimliğini kamuoyu ile paylaştı.

1-Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2-Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3-Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4-Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5-Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6-Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7-Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)

9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

10-Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:

1-Ayşe Alemdar (45 yaşında)

2-Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)

3-Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

YAYIN YASAĞI GELDİ

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

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