Mübarek Ramazanın İlk Haftasında Hurma Satışları Durgun Geçti

Eskişehir'de Ramazan ayı denince akla gelen ilk meyvelerden olan hurmaya bu sene mübarek ramazan ayının ilk haftasında ilginin düşük olduğu gözlemlendi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi, besleyici özelliği ve Peygamber Efendimizin en sevdiği meyvelerden biri olarak öne çıkan Hurma satışı yapan esnaf hayal kırıklığına uğradı.

Eskişehir'de uzun yıllardır hurma sattığını söyleyen esnaf Enver Özdil, hurmsa satışlarının uzun seneler sonra fiyatlarında düşüklük yaşandığını fakat yine de müşteri bulamadıklarını söyledi. Enver, "Aslında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fiyatlarımızda da düşüşler oldu. Birçok hurma çeşidimizde 4 liralık, 5 liralık düşüşler var. Ama yine de müşteri çekemiyoruz. Ramazan ayı deyince tabii ki akla ilk gelen meyvelerin başında hurma geliyor. Ancak ne yazık ki bu sene Eskişehir'de sektörümüz çok durgun. Aslında uzun yıllardır bu durumla karşı karşıyayız diyebilirim. Şuan satışlarımız çok düşük seviyelerde. Tabii ki bizi tatmin etmiyor. Umarız bu tablo kısa süre içerisinde değişir" dedi.

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