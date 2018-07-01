MSÜ 9753 Lise Mezunu Subay-Astsubay Alımı Spor Mülakatları Başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi subay-astsubay alımı mülakat süreci yarın başlıyor.

18 Mart günü Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilen MSÜ giriş sınavında başarılı olan adaylar, Haziran ayında tercihlerini Milli Savunma Bakanlığına bildirdi. Tercih bildiriminin ardından sonuçlar açıklandı ve seçim aşamalarına katılanların listesi belli oldu.

YKS'nin ertelenmesi sonrası MSÜ mülakat tarihleri de ertelendi ve Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada MSÜ mülakatlarının 2 Temmuz ile devam eden günlerde yapılacağına yer verildi.

2 Temmuz tarihinden itibaren adaylar, kendilerine verilen tarihte verilen adreste istenen evraklarla hazır olacaklar. Mülakat aşamaları şu şekilde;

BOY-KİLO





SPOR MÜLAKATI

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı

c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

SONUÇLARDAN, SUBAY ASTSUBAY ALIMI SÜRECİNDEN VE YENİ ASKER , POLİS , MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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