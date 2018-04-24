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MSB'nin Sitesi Çöktü: Yüz Binlerce Adayın Beklediği Başvurular Başladı

Milli Savunma Bakanlığından beklenen açıklama az önce geldi. Yapılan açıklamada subay astsubay alımı için tercihlerin başladığı belirtildi. Ancak tercihler başlar başlamaz site çöktü.

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MSB'nin Sitesi Çöktü: Yüz Binlerce Adayın Beklediği Başvurular Başladı

Milli Savunma Bakanlığından beklenen açıklama az önce geldi. Yapılan açıklamada subay astsubay alımı için tercihlerin başladığı belirtildi. Ancak tercihler başlar başlamaz site çöktü.

24 Nisan 2018 Salı 16:05
MSB'nin Sitesi Çöktü: Yüz Binlerce Adayın Beklediği Başvurular Başladı

Milli Savunma bakanlığından beklenen açıklama az önce geldi.

Yüz binlerce subay ve astsubay adayının büyük bir merakla beklediği süreç az önce başladı. Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı için tercih süreci başladı.

Tercih sürecinin başlaması ile yüz binlerce aday, tercihlerini Milli Savunma bakanlığına bildirmek için siteye hücum etti. Çok fazla kişinin girmesi ile birlikte MSB'nin resmi sitesi çöktü.

FSiteye giriş çıkışların ciddi derecede artması, anlık aktif kullanıcı sayısının çok olması nedeniyle siteye erişim şimdi sağlanamıyor. Siteye girmeye çalışan subay ve astsubay adayları, donma sorunu ile karşılaşıyor ve site ana sayfası açılmıyor.

SİTE NE ZAMAN AÇILIR?

MSB resmi sitesi, şehit sorgulama işlemi açıldığında da ciddi derecede donma yaşamış, daha sona memur alımı sonuçlarında da aynı sorun baş göstermişti. Siteye girişler çok olunda sistem sizi otomatik olarak dışarıda bırakıyor ve sunucu kapasitesi kadar kullanıcıyı siteye alıyor. Sitenin bu gidişle bugün açılması zor gibi görünüyor. Ancak gece yarısından sonra erişimin yavaş yavaş yeniden salanması bekleniyor. 

293 bin 432 kişinin beklediği tercih dönemi bugün başladı ve 11 Mayıs'a kadar devam edecek. Siteye girmekte zorlanan adayların sabretmesi ve önümüzdeki günlerde tercihlerini yapmasını tavsiye ederiz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 24.04.2018 16:22
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