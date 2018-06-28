MSB ve İçişleri Bakanlığı Kadrolu İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın askeri iş yerlerine kadrolu işçi alımı yapacağına dair duyurular komutanlıkların resmi internet siteleri , Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı askeri iş yerlerine 1500 sürekli işçi alımı yaparken, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı kendisine bağlı onarım destek komutanlıkları ile Marmara ve Boğazlar Komutanlığına sürekli işçi pozisyonunda 74 personel alacak.

Milli Savunma Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Başvuru Genel Şartları

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

KAMUYA PERSONEL ALIMLARININ TAMAMINI YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN KADIN VE ERKEK ÜYE SAYISIYLA EN BÜYÜK MEMUR ADAYI GRUBUNA KATILABİLİRSİNİZ. KATILIM İÇİN TIKLAYIN.

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR DETAYLARI BARINDIRAN KILAVUZLARA VE İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

MSB KADROLU 1500 İŞÇİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADROLU İŞÇİ ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.