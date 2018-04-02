MSB PERTEM'den Uzman Erbaş Duyurusu (Tek Hekim Sağlık Raporu Ne Demek , Nereden Alınır?)

Milli Savunma bakanlığından bir son dakika duyurusu geldi.

MSB PERTEM tarafından uzman erbaş alımı mülakatlarına girecek adaylara kısa mesaj yolu ile gönderilen uyarıda mülakata gelecek adayların sağlık raporunu yanlarında getirmeleri istendi. MSB'den adaylara yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Seçim aşamalarına gelirken Tek Hekimden alınacak Sağlık Raporu ile sınavlara gelmeniz gerekmektedir. Sağlık Raporu olmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır."

TEK HEKİMDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORU NE DEMEK?

Uzman Erbaş alımı mülakatlarına girecek adayların, mülakat aşamalarına katılmasına engel bir durumun olmadığını gösteren belgedir. Adaylar Fiziki Yeterlilik sınavına girmesine engel olmadığını gösterir tek hekim raporu almak zorundadırlar.

RAPOR NEREDEN ALINIR?

Tek hekim raporunu her yerden alabilrisiniz. Mahallenizdeki sağlık ocağı, özel ve devlet hastaneleri sağlık raporu vermektedir. Gittiğiniz hastanede sağlık raporu demeniz yeterli olacaktır.

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