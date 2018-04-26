MSB Mülakat Yer ve Tarihlerini Açıkladı (Hukuk Sınıfı Subay Alımı)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

MSB resmi sayfsı aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında Huku sınıfı Subay alımında ikinci aşamaya kalanlara ilişkin bilgilendirme yapıdlı ve3 mülakat yer ve tarihleri duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

1. Birinci seçim aşaması kapsamında yapılan yazılı sınav sonucunda yazılı sınav başarı şartını sağlayan (60 ve üzerinde not alan) adayların ikinci seçim aşamaları (Sağlık Kurulu İşlemleri, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması hariç) 30 Nisan-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak-Ankara)’da yapılacaktır.

2. Adayların seçim aşamaları için MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak-Ankara) bulunma saati en geç 08.30’dur.

3. Başvuru şartları kapsamında belge kontrolünün gerekli olduğu haller ve güvenlik soruşturması hariç olmak üzere yazılı sınavı müteakip ilgili kurum kayıtlarından yapılan sorgulamalara istinaden tüm adayların 2’nci seçim aşamalarına katılım durumu özel ilanda bulunmaktadır.

4. Bu kapsamda;

a. İç kaynak adayları :

(1) Tüm adaylar 30 Nisan 2018 tarihinde kayıt-kabul aşamasına katılacak,

(2) Kayıt-kabulde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların mülakatı 30 Nisan ve 02 Mayıs 2018 tarihlerinde (her aday 1 gün) yapılacak,

(3) Mülakatta başarılı olan adaylar sağlık raporu için MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından hastaneye sevk edilecektir.

b. Dış kaynak adayları :

(1) Tüm adaylar 30 Nisan 2018 tarihinde kayıt-kabul (fiziki kontrol dahil) aşamasına, kayıt-kabulde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar aynı gün fiziki yeterlilik testine, fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylar aynı gün kişilik değerlendirme testine katılacak ve 30 Nisan 2018 tarihindeki faaliyetler sona erecek,

(2) Fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylardan, en yüksek yazılı sınav notuna sahip adaydan başlayarak kontenjanın 6 katı sayıda aday (kadın ve erkek kontenjanları birbirinden bağımsızdır) 03-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında mülakat aşamasına katılacak (aday sayısına göre tarih aralığı kısaltılabilir),

(3) Her adayın mülakat tarihi 30 Nisan 2018 tarihinde (günlük faaliyetlerin sona ermesini müteakip) adaylara yerinde tebliğ edilecek,

(4) Mülakatta başarılı olan adaylar MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından sağlık raporu için hastaneye sevk edilecektir.

c. Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

5. Seçim Aşaması Faaliyetleri :

a. Kayıt Kabul (Tüm adaylar)

b. Fiziki Değerlendirme (Dış kaynak adayları)

c. Fiziki Yeterlilik Testi (Dış kaynak adayları),

ç. Kişilik Değerlendirme Testi (Tüm adaylar)

d. Mülakat (Tüm adaylar)

e. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri (Tüm adaylar)

f. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması (Tüm adaylar)

6. Kayıt Kabul İşlemleri:

a. İkinci seçim aşamasına gelirken getirilecek belgeler Kayıt-Kabul Komisyonunca teslim alınarak başvuru kılavuzu ile ilan edilen başvuru şartlarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır. Daha önce başvuru kılavuzunda belirtilen belge ve şartlar ile ilave hususlar müteakip maddelerde yer almaktadır.

b. Dış kaynak adayları için; daha önce Başvuru Kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarından özel şartlar kapsamındakiler aşağıda tekrar belirtilmiştir.

(1) Daha önce TSK’da subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

(2) Mülakat tarihinde yedek subay olarak yükümlülüğünü yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-2’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(3) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş veya er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-3’te bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(4) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-4’te bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

(5) Mülakat tarihinde yedek subay olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun % 85’i veya daha üstünde olmak,

(6) Dış kaynak adaylar için 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak gerekmektedir. (Boy ve kilo nomogramı TABLO-5’tedir.)

c. İkinci Seçim Aşamasına Gelirken Getirilecekler :

(1) İki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form (Tüm adaylar)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-6’dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.) Hastaneye sevk edilen adaylar seçim aşamaları bölgesini terk etmeden iki adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu görevli personele teslim edecektir.

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi (Tüm adaylar),

(3) Askerî kimlik kartı ve bir adet fotokopisi (TSK’da görevli ya da askerlik yükümlülüğü altında olanlar),

(4) Lisans ve varsa yüksek lisans diploması (Tüm adaylar),

Hukuk fakültesi ve varsa yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi veya mezun olunan fakültenin yetkili makamlarınca onaylı sureti.

(5) Denklik belgesi ve bir adet fotokopisi (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler),

(6) Not Durum Belgesi (Transkript) aslı ve bir adet fotokopisi (Tüm adaylar),

Adayın kimlik bilgileri, üniversite adı ve bölüm/program adı bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.

(7) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitiren dış kaynak erkek adaylar),

(a) Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı fotokopisinin Askerlik Şubesinden onaylı sureti (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

(8) Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi aslı ve bir adet (Dış kaynaktan başvuran ve askerlik hizmetini yapmayan adaylar)

(9) Askerliğe elverişli değildir raporu (Daha önce askerliğe elverişli değildir raporu alan dış kaynak adayları):

Daha önce askerliğe elverişli değildir raporu olan dış kaynak adayları söz konusu raporu yanında getirecektir.

(10) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Dış kaynak adayları)

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge almaları gerekmektedir.

(11) Adli sicil kaydı (Başvuruda “ADLİ SİCİL KAYDI”nı “EVET” olarak işaretleyenler)

Adli belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi (mahkeme kararı, iddianame vb.).

(12) Fotoğraf (Tüm adaylar),

Adayın en son halini gösterir cepheden, arkası beyaz fon ve 4,5x6 cm. ölçülerinde 8 adet fotoğraf (dört adedi dosyaya takılacak, diğerleri adayın yanında bulunacaktır). Fotoğrafların arka yüzüne adayın adı-soyadı tükenmez kalemle yazılacaktır.

(13) Yedek Subay ve Erbaş/Erler için Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6),

(a) Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(14) Adaylar ayrıca yanlarında tükenmez ve kurşun kalem, silgi, gerekli spor kıyafeti ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

(15) Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim edeceği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin fotokopilerini teslim etmeleri önem arz etmektedir.

(16) Adaylar getirecekleri belgeleri yarım kapaklı pembe karton dosyaya yerleştirilmiş (güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formlar üstte olacak şekilde) olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle ad-soyad ve T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

(17) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)’ne katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alınmış "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor". Söz konusu raporu olmayan adaylar FYT’ye alınmayacaktır.

(18) Gerektiğinde kayıt-kabul işlemlerde kullanılmak üzere adayların yoksa e-devlet şifresi edinmeleri önem arz etmektedir.

ç. Fiziki Değerlendirme (Sadece dış kaynaktan temin için uygulanacaktır):

Adayların TABLO-5’te yer alan boy/kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecek, ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayanların adaylıkları sonlandırılacaktır. İlk ölçümde uygun olmadığı görülen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İtiraz sonucu yapılan değerlendirmede tespit edilecek sonuçlara ikinci defa itiraz edilemeyecektir.

7. Fiziki Yeterlik Testi (Dış kaynak adayları):

a. TABLO-1’e göre yapılacaktır.

b. Adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" olduğunda FYT’ye katılabilir. Ayrıca FYT öncesinde adaylardan, "FYT'de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve kurul üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" şeklinde "Muvafakat Yazısı" da alınacaktır. Sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve başka bir sınav/test hakkı verilmeyecektir.

c. Adayların FYT’den başarılı olabilmesi için her bir branştan en az bir puan alma zorunluluğu vardır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşın testine katılamaz. Adaylar başarısız olduğu branştan seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden aynı gün içerisinde ve toplam bir defaya mahsus itiraz sınavına katılabilir. İtiraz sonucu yapılan testten de puan alınamaz ise adaylık işlemleri sonlandırılır. İtiraz sonucu yapılan test değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, başka itiraz hakkı yoktur.

8. Mülakat :

a. FYT’yi müteakip ve mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi mülakat sınavında kanaat oluşturması maksadıyla kullanılacak nota tahvil edilmeyecektir.

b. Mülakatta adaylar, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, geçmişi, kişiliği, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi yönünden 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Mülakat notu 70 (yetmiş) ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Mülakat Komisyonunun kararına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

9. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri :

a. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, sağlık kurulu raporu maksadıyla yetkili hastanelere sevk edilecektir.

b. Sevk yazısı ile sağlık raporu için başvuran adaylar, sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. Talep edilen karara haiz sağlık kurulu raporu olmayanların adaylıkları sonlandırılacaktır.

c. Adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sağlık kurulu raporunun MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması gerekir.

ç. Hastaneler tarafından düzenlenecek “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir.

d. Sağlık kuruluşu tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

10. Arşiv araştırması ve Güvenlik soruşturması işlemleri hastaneye sevk edilen adaylar için 15 Mayıs 2108 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

11. İşlemlerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacağından adayların halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır

BAŞARILAR DİLERİZ.

ÖZEL İLANINIZI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TABLO-1

Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) 1500 m Koşu (*) Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan 60 100 55 100 5:40-5:49 100 59 97 54 98 5:50-5:59 90 58 95 53 96 6:00-6:09 80 57 92 52 94 6:10-6:19 70 56 90 51 92 6:20-6:29 60 55 87 50 90 6:30-6:39 50 54 85 49 88 6:40-6:49 45 53 82 48 86 6:50-6:59 40 52 80 47 84 7:00-7:09 35 51 77 46 82 7:10-7:19 30 50 75 45 80 7:20-7:29 25 49 72 44 78 7:30-7:39 20 48 70 43 76 7:40-7:49 18 47 67 42 74 7:50-7:59 15 46 65 41 72 8:00-8:09 12 45 62 40 70 8:10-8:19 10 44 60 39 68 8:20-8:29 8 43 57 38 66 8:30-8:39 4 42 55 37 64 8:40-8:49 1 41 52 36 62 8:50 ve yukarısı 0 40 50 35 60 39 47 34 58 38 45 33 56 37 42 32 54 36 40 31 52 35 37 30 50 34 35 29 48 33 32 28 46 32 30 27 44 31 27 26 42 30 25 25 40 29 22 24 38 28 20 23 36 27 17 22 34 26 15 21 32 25 12 20 30 24 10 19 28 23 7 18 26 22 5 17 24 21 2 16 20 16-20 1 15 18 0-15 0 14 16 13 14 12 12 11 10 10 7 9 4 6-8 1 0-5 0 * Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 1 puan alması şarttır. * Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

TABLO-1 DEVAMI

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU (KADIN ADAYLAR İÇİN)

Mekik (2 dk.) Bayan Şınavı (Dizler Yerde) (2 dk.) 1500 m Koşu (*) Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan 50 100 35 100 8.30-8.39’ 100 49 98 34 96 8.40-8.49’ 95 48 96 33 92 8.50-8.59’ 90 47 94 32 88 9.00-9.09’ 85 46 92 31 84 9.10-9.19’ 80 45 90 30 80 9.20-9.29’ 75 44 88 29 76 9.30-9.39’ 70 43 86 28 72 9.40-9.49’ 68 42 84 27 68 9.50-9.59’ 66 41 82 26 66 10.00-10.09’ 64 40 80 25 64 10.10-10.19’ 60 39 78 24 62 10.20-10.29’ 55 38 76 23 60 10.30-10.39’ 50 37 74 22 56 10.40-10.49’ 48 36 72 21 52 10.50-10.59’ 44 35 70 20 50 11.00-11.09’ 40 34 68 19 48 11.10-11.19’ 36 33 66 18 46 11.20-11.29’ 34 32 64 17 44 11.30-11.39’ 30 31 62 16 42 11.40-11.49’ 25 30 60 15 40 11.50-11.59’ 20 29 58 14 35 12.00-12.09’ 15 28 56 13 30 12.10-12.19’ 10 27 54 12 25 12.20-12.29’ 5 26 52 11 20 12.30-12.39’ 1 25 50 10 15 12.40 0 24 48 9 12 23 46 8 9 22 44 7 6 21 42 6 3 20 40 5 1 19 35 4-0 0 18 30 17 25 16 20 15 15 14 10 13 8 12 6 11 3 10 1 9-0 0 * Sınavlar çizelgede belirtilen sırayla yapılacaktır. Bir branştan başarısız olan aday bir sonraki branşa geçemeyecektir. Adayın başarılı olması için her testten en az 1 puan alması şarttır. * Bir veya birkaç branştan elenen aday elendiği branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

TABLO-2

YEDEK SUBAYLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREV YERİ :

SİCİL NUMARASI :

MEMLEKETİ :

NASBI :

T.C. KİMLİK NO. :

Fotoğraf

Resmî Mühür ve İmza

S.NO. NİTELİKLERİ SİCİL AMİRLERİ 1 2 3 1 Yedek subaylık hizmeti süresi içinde, almış olduğu sicillerinin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır? 2 Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir? 3 Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir? 4 Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, durumlara uyma yeteneği derecesi nedir? 5 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir? 6 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır? 7 Görev için titizliği ve sorumluluğu benimseme derecesi nedir? 8 Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve hareketlerinin TSK’ya uygunluk derecesi nedir? 9 Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu yönüyle değerlendirilmesi 10 Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneğinin derecesi nedir? 11 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneğinin derecesi nedir? 12 Çevreye intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneğinin derecesi nedir? 13 Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumunun TSK’ya uygunluk derecesi nedir? 14 Terör örgütleri, yasadışı oluşumlar ve cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri değiştirmeye çalışan unsurlarla ilgili mi? 15 Atatürk ilkelerine bağımlılık derecesi nedir? 16 .........................................................................................’in istekte bulunması halinde muvazzaf subaylığa alınması uygun mudur? İmza ve Resmi Mühür: Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

AÇIKLAMA: 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından doldurulacaktır.

2. Niteliklere Evet/Hayır ya da Çok İyi/İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verilir.

3. Varsa ilave görüşler Ek olarak gönderilir.

TABLO-3

ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

DEVLET MEMURU VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREV YERİ :

SİCİL NUMARASI :

MEMLEKETİ :

NASBI :

T.C. KİMLİK NO. :

Fotoğraf

Resmî Mühür ve İmza

S.NO. NİTELİKLERİ SİCİL AMİRLERİ 1 2 3 1 Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir? 2 Disiplin ve itaati, her türlü tesire rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir? 3 Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır? 4 Güvenilme ve sadakat durumu derecesi nedir? 5 Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır? 6 Görevinde sorumluluk belirleme derecesi nedir? 7 Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, genel tavır ve hareketlerinin TSK’ne uygunluk derecesi nedir? 8 Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır? 9 Zekâ, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneğinin derecesi nedir? 10 Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneğinin derecesi nedir? 11 Eşinin ve ailesinin sosyal yapısının TSK’ya uygunluk derecesi nedir? 12 Terör örgütleri, yasadışı oluşumlar ve cebir veya tehdit kullanarak dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatleri değiştirmeye çalışan unsurlarla ilgili midir? 13 Atatürk ilkelerini özümsemiş midir? 14 Muvazzaf subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır? İmza ve Resmi Mühür: Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

AÇIKLAMA: 1. Bu nitelik belgesi sıralı sicil amirleri tarafından doldurulacaktır.

2. Niteliklere Evet/Hayır ya da Çok İyi/İyi/Orta/Zayıf şeklinde cevap verilir.

3. Varsa ilave görüşler Ek olarak gönderilir.

TABLO-4

DEVLET MEMURU VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREV YERİ :

SİCİL NUMARASI :

MEMLEKETİ :

NASBI :

T.C. KİMLİK NO. :

Fotoğraf

Resmî Mühür ve İmza

S.NO. NİTELİKLERİ SİCİL AMİRLERİ 1 2 3 1. Genel Görünüşü, sosyal durumu 2. Askeri tavır ve hareketi 3. İtaati 4. Görevde sabır ve tahammülü 5. Sadakat ve bağlılığı 6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı 7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti 8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti 9. Kesin hüküm SİCİL ÜSTELRİNİN İmza ve Resmi Mühür : Dolduran Adı, Soyadı : Rütbesi : Sicil No : Görevi :

NOT : 1. Niteliklere (Çok iyi, iyi, orta, zayıf) şeklinde açık olarak cevap verilecektir.)

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenecektir.

3. Kesin Hüküm: “Sözleşmeli/Muvazzaf Subaylığa Layıktır veya Değildir” şeklinde yazılacaktır.

4. Doldurulduğunda "ÖZEL" gizlilik derecesi verilecektir.

5. Haklarında olumsuz Nitelik Belgesi doldurulan adayların, başvuruları kabul edilmeyeceği için, ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından başvuru yaptırılmayacak, yazılı sınav ve seçim aşamalarına gönderilmeyecektir

TABLO-5

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg) 162 49,8 68 163 50,4 69 164 51 72 165 52 72 166 52 72 167 53 73 168 54 73 169 54 74 170 55 75 171 56 76 172 56 77 173 57 78 174 58 79 175 58 80 176 59 81 177 60 81 178 60 82 179 61 83 180 62 84 181 62 85 182 63 86 183 64 87 184 64 88 185 65 89 186 66 90 187 66 91 188 67 92 189 68 93 190 69 94 191 70 95 192 70 96 193 71 97 194 72 98 195 72 99 196 73 100 197 74 101 198 75 102 199 75 103 200 76 104 201 77 105 202 78 106 203 78 107 204 79 108 205 80 109 206 81 110 207 81 111 208 82 112 209 83 114 210 84 115

NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 162 cm.dir.

TABLO-5 DEVAMI

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-KADIN

Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg) 149 42 57,7 150 42,7 58,5 151 43,3 59,2 152 43,8 60 153 44 60 154 45 61 155 45 62 156 46 63 157 46 63 158 47 65 159 48 65 160 48 66 161 49 67 162 49 68 163 50 69 164 51 69 165 51 70 166 52 70 167 53 71 168 53 73 169 54 74 170 54 75 171 55 75 172 56 76 173 56 77 174 57 78 175 58 79 176 58 80 177 59 81 178 60 82 179 60 83 180 61 84 181 62 85 182 62 86 183 63 87 184 64 88 185 64 88 186 65 89 187 66 90 188 67 91 189 67 92 190 68 93 191 69 94 192 70 95 193 70 96 194 71 97 195 72 98 196 72 99 197 73 100 198 74 101 199 75 102 200 76 104

NOT: Asgari boy standardı kadın adaylar için 149 cm.dir.

AÇIKLAMALAR :

1. 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2. 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun 42’nci (42 dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun 29’uncu (29dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

TABLO-6

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU 1. Adı, Soyadı (*) 7.

Nüfusa Kayıtlı

Olduğu İl (Renkli Fotoğraf Baskısı) 2. Uyruğu İlçe 3. T.C. Kimlik No. Köy/Mah. 4. Doğum Yeri Cilt No. 5. Doğum Tarihi Aile S.No. Medeni Hali 6. Telefon No.: Sıra No. Dini Ev Seri No. Veriliş Sebebi Cep Veriliş Tarihi Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi 8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres) Mahalle : Apartman/Site Adı : Cadde : Daire No. : Sokak : Köy/Belde/Kasaba : Bina/Kapı No. : İlçe : İl: 9. Daimi Adres Mahalle : Apartman/Site Adı : Cadde : Daire No. : Sokak : Köy/Belde/Kasaba : Bina/Kapı No. : İlçe : İl: 10. Öğrenim Durumu Tarih Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Ayrılma Nedeni (**) -’den

-’e Mezuniyet Tasdikname İlçe : İl: 11. Son Çalıştığı İşyeri Tarih Ünvanı (Çalıştığı İşyeri Adı) Son Çalıştığı İşyeri Adresi İşin Nevi -’den

-’e İlçe : İl: 12. Askerlik Durumu Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri İlçe : İl: 13. Aileye Dair Bilgiler Adı Soyadı Adres (Yaşayanların) Doğum Yeri / Tarihi TCKN Babasının Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Anasının Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Eşinin (***) Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 1 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 2 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 3 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 4 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 5 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Kardeş 6 (****) Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : 14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç) Adı Soyadı İkamet veya İş Adresi Doğum

Yeri / Tarihi TCKN / Mesleği Şahıs 1 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Şahıs 2 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : Şahıs 3 Mahalle : Köy/Kasaba : Cadde : Tel.No. : Sokak : İlçe : Bina/Kapı No. : İl : 15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**) VAR ( ) YOK ( ) Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. 16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM. Şahsın İmzası 17.UYARI a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.

b. (*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler.

c. (**) 10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır. ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez içinde yazılacaktır.

d. (****) Kardeş sayısı 6’dan fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir.

e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle-Cadde-Sokak-Kapı Numarası-Köy/Kasaba-İl/İlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka “Telefon Numarası” belirtiniz.

f. 8’inci, 9’uncu ve 14'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.

g. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayarda doldurunuz, 2 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI

1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.

Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)

2. Uyruğu: Uyruğunuzu yazınız.

3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.

4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.

5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.

6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Ev telefonunuz yoksa 2. bir cep telefonu yazılabilir. Örnek 272 612 40 69

7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.

8. İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, mahalle, sokak, cadde, kapı nu., il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu.,il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.

9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.

10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz.

11. Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2012’den – 13.10.2014’e gibi. Ünvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.

12. Askerlik Durumu: Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.

13. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. TCKN: 11 haneli T.C. vatandaşlık numarası yazılacaktır. T.C. vatandaşı değilse, uyruğu yazılacaktır. (ALMAN vb.) Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı ad-soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).

14. Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi veya iş adresi (mahalle, sokak, cadde, kapı nu. il ve ilçe belirtilecek) ve telefon numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, TCKN ve mesleği açıkça yazılacaktır.

15. 15’inci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.

16. 16’ncı maddeyi okuyup, imzanızı MAVİ MÜREKKEPLİ KALEMLE atınız.

UYARI (DİKKAT!..)

1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.

2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.

3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz.

4. Formu BÜYÜK HARFLE, bilgisayar ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak; kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.

5. 8’inci,9'uncu ve 14’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.