MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sivil Memur Alınacak (Lise, Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı , Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivil memur alımı başvuru işlemleri sürüyor.

28 Aralık 2017 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yayımlanan duyuruda , MSB ve Kuvvet komutanlıklarına 398 sivil memur alımı yapılacağı, ilgili alımlar için başvuru işlemlerinin 12 Şubat 2018 tarihine kadar www.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı belirtilmişti. Başvuruda bulunacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

KPSS ile ilgili yapılan bilgilendirmede adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerektiği belirtilirken, taban puan bilgisi paylaşılmadı. Kısacası 2016 KPSS'de 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) puanlarına sahip adaylar genel ve özel şartlara sahipse başvuru yapabilirler. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ve daha fazlası için lütfen TIKLAYINIZ.

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