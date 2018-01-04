Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sivil Memur Alınacak (Lise, Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı , Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivil memur alımı başvuru işlemleri sürüyor. 

banner396

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sivil Memur Alınacak (Lise, Önlisans, Lisans)

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı , Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivil memur alımı başvuru işlemleri sürüyor. 

04 Ocak 2018 Perşembe 18:37
MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sivil Memur Alınacak (Lise, Önlisans, Lisans)

MSB, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sivil Memur Alınacak (Lise, Önlisans, Lisans) 

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı , Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sivil memur alımı başvuru işlemleri sürüyor. 

28 Aralık 2017 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yayımlanan duyuruda , MSB ve Kuvvet komutanlıklarına 398 sivil memur alımı yapılacağı, ilgili alımlar için başvuru işlemlerinin 12 Şubat 2018 tarihine kadar www.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı belirtilmişti. Başvuruda bulunacak adayların genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

KPSS ile ilgili yapılan bilgilendirmede adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması gerektiği belirtilirken, taban puan bilgisi paylaşılmadı. Kısacası 2016 KPSS'de 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) puanlarına sahip adaylar genel ve özel şartlara sahipse başvuru yapabilirler. Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ve daha fazlası için lütfen TIKLAYINIZ.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını KPSS Cafe ile takip edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.01.2018 19:27
Anahtar Kelimeler:
MsbMsb Sivil Memur AlımMsb Sivil Memur Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'nan Yeni Çipli Kimlik Kartlarıyla ve Nüfusla İlgili Açıklama (Türkiye'nin Nüfusu Kaç Oldu?)
İçişleri Bakanlığı'nan Yeni Çipli Kimlik Kartlarıyla ve Nüfusla İlgili Açıklama (Türkiye'nin Nüfusu Kaç Oldu?)
Son Dakika! Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Yangın
Son Dakika! Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde Yangın
Adana'da Korkunç Olay! Taksi Şoförünün Boğazını Kestiler
Adana'da Korkunç Olay! Taksi Şoförünün Boğazını Kestiler

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim